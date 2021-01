Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de enero Mercurio se pone retrógrado en el signo de Acuario. Mira cómo esto impactará en tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 25 DE ENERO Y eso mi gente bella, esta semana Mercurio se pone retrógrado en el signo de Acuario. Este aspecto astrológico sucederá del 30 de enero al 20 de febrero, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries Mercurio impactará en tu sector de la amistad y de los grupos volviéndote más reflexivo en esta esfera de la vida. Podrías distanciarte de aquellas personas de tu entorno que tienen visiones e ideas demasiado diferentes. Asimismo, podrías retomar un vínculo del pasado. Tauro Notarás la necesidad de implementar cambios en tu ámbito de trabajo. Deberás estar atento porque podrían surgir retrasos o malos entendidos con jefes, colegas o clientes. Si estás sin empleo será el momento justo para enfocar tu objetivo y elaborar una nueva estrategia de búsqueda. Géminis Tus planes de viajar o de estudiar tendrán que esperar un poco. Aprovecha este período para poner en regla tus papeles o para buscar la ayuda de personas con mayor experiencia. Confía porque finalmente te darás cuenta de que la pausa tuvo sentido. Cáncer Los trámites relacionados con herencias o divorcios sufrirán algunas demoras durante este período. Asimismo, los negocios que compartes con una pareja o socio podrían trabarse. Creo que en el ámbito de la sexualidad harás algunos descubrimientos interesantes ¡atrévete a profundizar! Leo Se te presentarán dilemas en el campo de la pareja que deberás resolver con inteligencia. Ya sea que te encuentres solo o acompañado en este período definirás que tipo de relación quieres para tu vida. Por eso debes analizar a fondo las propuestas que recibas. Virgo Este será un período excelente para que te ocupes de tu salud y de tu vida cotidiana con una visión integral que incluya mente, cuerpo y alma. Aprovecha para realizar chequeos médicos y para implementar cambios en tu rutina que te ayuden a bajar los niveles de estrés. Libra Una relación sentimental podría enfriarse un poco. También es factible que la presencia de una persona nueva en tu vida te genere dudas y que no te decidas a abrirle las puertas de tu corazón. Aprovecha esta pausa para explorar tus preferencias y motivaciones. Escorpio En este periodo necesitarás moverte en la esfera de la intimidad para revisar algunos temas vinculados al pasado. Te plantearás la posibilidad de cambiar de casa o de realizar un algún cambio que altere tu vida hogareña. Podrían surgir malos entendidos con tus familiares. Sagitario Te recomiendo que en estos días pienses bien antes de hablar porque podrías decir algo de lo que luego te arrepientas. Tanto escribir como abocarte a la lectura podría ser de ayuda para clarificar tus ideas. Tomate un tiempo para elaborar la información que recibas. Capricornio Surgirán algunas demoras en lo concerniente al dinero y algunos negocios que estaban en danza tendrán que esperar un poco. Te recomiendo que antes de firmar cualquier contrato comercial leas bien la letra chica. Si algo se frena no intentes forzarlo. Acuario Mercurio se pondrá retrogrado en tu propio signo indicándote que reveas los proyectos que tienes en marcha. La lección que aprenderás es que si te dispersas pierdes fuerzas. Aprovecha este periodo para concentrarte y determinar lo que más te interesa ¡tómate tú tiempo! Piscis En este período te recomiendo que seas muy selectivo con las compañías que eliges porque estarás muy sensible a las influencias externas y podrías confundirte con facilidad. Creo que revisarás asuntos del pasado y que hallaras respuestas significativas en tu interior. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 4, 31, 47, 53, 68, 73Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.