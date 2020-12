Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES, 25 DE DICIEMBRE ¡Feliz Navidad, mi gente bella! Espero que este día esté lleno de mucha luz, claridad y alegría para todos ustedes. Desde la distancia les envío un abrazo fraternal en agradecimiento por todo el cariño que recibo a diario. Les cuento que este día, además, viene cargado de la energía del sol que tiene una conjunción con la luna. Esto indica que hoy estarás enfocado en una sola tarea y concentrarás todos tus esfuerzos en conseguirla y sacarle el mayor de los provechos. Recuerda que también es une excelente día para disfrutar de la compañía de tus seres queridos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “QUE SEA UNA NAVIDAD DE LUZ Y ALEGRÍA”. Si hoy, 25 de diciembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo tu nivel de energía en cuanto a lo físico será desbordante, por ello te aconsejo que empieces a practicar algún deporte que te guste para que puedas relajarte. La Copa de la Suerte: 5, 24, 34, 49, 66, 78 Aries: Este fin de semana festejarás la Navidad rodeado de amigos y familiares, y querrás visitar a la mayor cantidad de personas para demostrarles tu afecto. También practicarás tu comprensión por los demás y estarás sumamente solidario. Tauro: Aprovecharás estas Fiestas para encontrarte con personas que no veías hace tiempo y para hacer contactos sociales. Sin embargo, también sentirás el deseo de estar cerca de los que más quieres y tendrás en cuenta a las personas con las que trabajas. Géminis: En esta Navidad tu espíritu aventurero aumentará, y sentirás la necesidad de buscar nuevos horizontes. Esta energía te llevará a tener más confianza en tus metas y aumentar la fe en tus ideales. Estoy seguro de que se te abrirán grandes puertas. Cáncer: Esta Navidad del 2020 te invita a llevar a cabo un cambio de mentalidad que se volverá indispensable si quieres evolucionar. Todo lo ocurrido en la pandemia debe servirte como lección para que modifiques algunos puntos de vista. Leo: Te encontrarás con algunas personas que te darán una visión más amplia de la realidad. El intercambio te ayudará a recuperar la fe y a proyectarte hacia nuevos horizontes. Brindo porque puedas crear alianzas tanto en lo afectivo como en lo personal que sean sólidas y duraderas. Virgo: Ahora podrás relajarte y dedicarte a disfrutar de la Navidad. Tú, mejor que nadie, sabes que la tensión es tu peor enemiga, porque tus nervios siempre te traicionan. No busques más excusas y comienza a tomar tiempo para ti. Te lo mereces. Libra: En esta fecha especial te invito a que sigas tu intuición que últimamente también ha estado muy acertada. Ten mucho cuidado de no elevar tus expectativas sobre las personas que te interesan, por ahora dedícate a disfrutar la Navidad en compañía de quienes te aman. Escorpio: En Navidad sentirás la necesidad de estar más tiempo en tu hogar y de estrechar los lazos familiares. Será la oportunidad para manifestar tus sentimientos y contarás con el consejo y la protección de los que te quieren. Sagitario: En esta fecha especial te pondrás en contacto con tus seres queridos, y en especial con tus hermanos, tíos y primos. También recibirás visitas de otras ciudades o estados, o harás un pequeño viaje para estar cerca de las personas que tanto quieres. Capricornio: En esta Navidad tu mesa estará llena de delicias y podrás disfrutar de una reunión en paz. Sé generoso con las personas que te rodean para que se expanda la cadena de abundancia y agradécele a la Providencia. Acuario: Tu mirada, tus gestos, tu manera de moverte serán como un libro abierto para que los que te rodean sepan cuáles son tus sentimientos. Ahora te unirás a personas divertidas que te motivarán a disfrutar la vida. Durante este día déjate llevar por tus emociones. Piscis: La magia de la Navidad te impulsará a revivir y dejar atrás el pasado. Te recomiendo que te desprendas o que regales algunas cosas materiales para renovarte y, si puedes, comparte esta fecha con las personas que son especiales para ti.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 25 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.