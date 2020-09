El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 24 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz y bendecido jueves, mi gente bonita. Hoy los saludo con mucho cariño y como siempre trayéndoles las mejores predicciones para el día. Les cuento que la Luna se encuentra en el signo de Capricornio. El éxito en todos los aspectos de tu vida sigue siendo tu prioridad por estos días, pero óyeme bien, no dejes que tu afán de asumir el poder en todas tus formas te nuble la vista y termines pasando por encima de los demás. Concéntrate en construir tus planes y proyectos de forma justa y sin presionar a aquellos que están a tu alrededor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “SOY UN SER JUSTO CON LOS DEMÁS” Si hoy, 24 de septiembre, estás de cumpleaños… Las estrellas están actuando para ayudarte a expandir tu mente y tu vida espiritual. Muchos movimientos pasarán a lo largo de tu año, y tienes que fortalecerte para que te encuentre con los pies sobre la tierra. La Copa de la Suerte: 6, 27, 43, 52, 64, 93 Aries: Hoy vas a querer cerrarte, pero no lo hagas No te cierres, escucha lo que los demás tengan que decirte porque quizá tu actitud está siendo demasiado autoritaria, especialmente con tus amistades. Trata de llegar a acuerdos que beneficien a todos en la medida de lo posible. Tauro: Tendrás que ser muy prudente. Si hay dudas o temas poco claros en tu vida, éste será un buen momento para eliminarlos y buscar la estabilidad. En el futuro los resultados de tus esfuerzos te darán placer y satisfacciones. Géminis: Hoy contarás con facilidad para aprender porque tu mente estará brillante y muy intuitiva. También serás capaz de expresarte con gran detalle. En general, te mostrarás como un experto empleando tu confianza en el futuro. Cáncer: Si tienes que cerrar algún proyecto o contrato debes buscar el equilibrio para todas las partes que estén involucradas. Solamente de esa manera conseguirás de forma completa tus objetivos, que serán a largo plazo. Leo: Serás capaz de trabajar con disciplina y aceptar los desafíos, por esa razón alcanzarás muchos logros en tu vida. Hoy también será un día para compartir con tu pareja si la tienes, o para salir a distraerte. No importa si estás solo porque también necesitas tiempo contigo mismo. Virgo: A partir de ahora enfrentarás los problemas de una manera más madura y tranquila. No te opongas a los cambios que se acercan a tu vida, porque si lo haces podrías perder alguna oportunidad valiosa. Déjate llevar y no tengas miedo. Libra: En tus relaciones sentimentales estarás muy atractivo y llamarás mucho la atención. Además, el impulso pasional que tengas será algo problemático y placentero al mismo tiempo, así que te aconsejo que busques un equilibrio. Escorpio: Te sentirás equilibrado en cuerpo y mente, y ahora puedes ser tú mismo. Con el aumento de tu nivel de energía puedes mejorar en el trabajo, cumplir con tus obligaciones y también emprender actividades en tu tiempo libre. Sagitario: Vas a disfrutar de un tiempo muy productivo. Si tienes que rendirles cuentas a tus jefes, ellos estarán fascinados con tu desempeño, si por el contrario estás trabajando en tu propio negocio, entonces verás cómo aumenta la productividad significativamente, Capricornio: Los imprevistos que tendrás que resolver te causarán cierta inquietud, ya que no todo saldrá como lo habías planeado en un principio. Presta tu ayuda al amigo de tu familia, solamente si le tienes plena confianza. Acuario: Te sentirás hoy con ganas de ganarte el mundo y de hacer muchas cosas que cambien todo lo que no te gusta en la vida. Lo mejor será que pienses muy bien en los pasos que te conduzcan hacia el camino más prometedor para ti. Piscis: Ahora vas a sentir una gran urgencia por acumular posesiones materiales. Esto traerá a tu mente proyectos originales y oportunidades prometedoras, pero por favor ten mucho cuidado al momento de gastar tu dinero. No te excedas.

