El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 24 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado para todos, mi gente bella! Les cuento que hoy amanecemos con el planeta Mercurio transitando por el signo de Escorpio. La influencia de este aspecto es muy interesante porque ahora te sentirás con una mente muy aguda y estarás muy perspicaz. Es decir, vas a ver más allá de lo obvio. También reconocerás en las personas algunas cualidades tan solo con escucharlas o conocer un poco acerca de sus vidas. Si quieres averiguar algo o descubrir si alguien te está mintiendo, hoy es un excelente día para que analices al detalle todo lo que te tiene con dudas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME DIJO GUIAR POR INTUICIÓN QUE ME CONDUCE POR BUEN CAMINO” Si hoy, 24 de octubre, estás de cumpleaños… En este año, tu mayor aprendizaje apunta hacia la forma en que vives las relaciones, te falta mucho por aprender aún. También se resaltan los estudios y los viajes por asuntos de trabajo, tu crecimiento tiene varios objetivos. La Copa de la Suerte: 12, 25, 36, 55, 71, 97 Aries: Los favores que hiciste en el pasado, las estrellas te los devolverán multiplicados en forma de regalos o recompensas. Tu encanto se resaltará, y los encuentros sexuales y el romanticismo irán de la mano. Tauro: Utiliza la diplomacia para que tus relaciones resulten con éxito,. No demandes tanto de los demás, es el tiempo de esperar buenos resultados y positivos. Estás seguro de lo que quieres y estás en donde siempre quisiste estar. Géminis: Si el médico te ha dado consejos, entonces síguelos fielmente; Saturno indica que se trata de un buen profesional. Pon en práctica lo necesario para cuidar tu cuerpo y tu mente, renuévate por dentro y por fuera. Cáncer: Los astros te aconsejan que en el amor te comportes como un soñador enamorado, porque últimamente tienes poca paciencia. Y si no tienes compañía, conserva la sonrisa porque tu media naranja está por aparecer. Leo: Te será difícil controlar tus reacciones, pero con paciencia lo lograrás. Recuerda que el amor todo lo vence, y con una sonrisa conseguirás mucho más. Presta atención a los asuntos familiares, tienes mucho para componer. Virgo: Si te dedicas a las compras y a las ventas te coronará el éxito, porque te destacarás por tu poder para comunicar y para convencer a quien tú quieras. ¡Lee en tus ratos libres, no te arrepentirás! Libra: Mantén tus ojos y oídos abiertos a las ofertas y las negociaciones. Nunca se sabe cuándo la buena suerte llama a tu puerta. A pesar de los tiempos difíciles en general, te llegará la oportunidad de independizarte económicamente. Escorpio: Tu magnetismo no tendrá límites con los astros a favor. Sabrás seducir con sensualidad, y se te verá espontáneo y atractivo. Deja que tu corazón te guíe y hazle caso a tu intuición. Si puedes, ve de shopping y mímate, porque te lo mereces. Sagitario: Continuarás ofreciendo a los demás lo mejor de ti y entrarás en un tiempo de sueños y revelaciones, que te abrirán las puertas del mundo espiritual, para que sanes tus viejas heridas. Saldrás victorioso de las pruebas. Capricornio: Presta atención a tus conocidos, pero no permitas que te demanden más de la cuenta. Si todos se recuestan sobre ti, te verás muy exigido, así que nada de exageraciones ni de abusos en cuanto a tus responsabilidades. Acuario: Se destacarán tus cualidades y esto te ayudará en muchos aspectos, no solamente en lo profesional. Te verás ante situaciones en las que deberás aceptar los cambios, y tomar decisiones con valentía para tu progreso. Piscis: Comenzarás a reírte en grande de lo que antes te preocupaba tanto. Las lecciones que aprendiste están dando sus frutos, y empezarás a mostrarte menos vulnerable, más arriesgado, con mayor poder de decisión

