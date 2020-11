Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 24 de noviembre Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido martes, mi gente bella! Les quiero contar que para este día amanecemos con un trígono entre la luna y el planeta Plutón, así que vas a sentir una gran necesidad de salir de tu zona de confort y de hacer cosas que cambien tu mundo propio y ajeno. Tanto así que ya te sientes cansado de las relaciones pasajeras y deseas construir algo que tenga más valor para ti y alto nivel de compromiso. Quieres entregarte, abrir tu corazón y dar lo mejor de ti a quien se lo merezca y a quien se gane el privilegio de recibir tu amor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME ESFUERZO POR CONSEGUIR EL COMPROMISO QUE DESEO” Si hoy, 25 de noviembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo que comienzas, te darás cuenta que hay cosas que tienen que tomar otro curso. Derribarás estructuras que te limitan para sentirte pleno y feliz. Tus uniones amorosas y sociales serán muy divertidas. La Copa de la Suerte: 5, 19, 42, 52, 75, 96 Aries: Hoy llamarás la atención por la seguridad que tienes en ti mismo y te mostrarás como una persona auténtica que provocará admiración en los demás. Tu vida social se estimulará y te pondrá en contacto con buenos amigos, especialmente aquellos que hace rato no ves. Tauro: Trabajarás en tu autoestima y dejarás de lado cualquier sentimiento de negación o inferioridad. Muchas veces no te valoras como mereces, pero llegó el momento de pedir lo que con tu propio esfuerzo te has ganado. ¡Así serás apreciado, quiero que confíes en ti! Géminis: Tu mente activa te abrirá puertas que estaban cerradas y que provocarán un cambio que será muy bueno para ti. Ahora cualquier acuerdo o negocio sin terminar podrá concretarse e iniciará una etapa de éxito que estimulará tu prosperidad futura. Cáncer: Tendrás que sacar adelante tus excelentes capacidades para relucir. Muestra lo que eres capaz de lograr cuando te lo propones y trata que tus buenas intenciones no sean malinterpretadas por quienes se creen superiores a los demás. Leo: El destino pondrá a prueba tu relación, así que antes de entrar en acusaciones tendrás que asegurarte que toda la información es cierta, especialmente si viene de parte de extraños. Si estás solo, habrá sorpresas con alguien más joven que tú, ya lo sabes, piensa de quién se trata. Virgo: Te levantarás de una etapa complicada en tu vida y podrás organizarte mucho mejor. Además, agradece al universo que alguien especial te apoyará y te ayudará con sus buenos consejos. Tu salud también se verá recuperada gracias a tus buenas energías. Libra: Será una jornada tranquila para ti porque el hogar estará en orden y algunos jóvenes serán motivo de orgullo para ti. Ahora tus seres queridos respaldarán cada uno de tus planes y eso llenará de alegría tu corazón. Prepara tu vida para una nueva etapa de éxito que está por llegar. Escorpio: Tendrás que poner los pies sobre la tierra y no dejarte deslumbrar por cualquiera que se acerque, especialmente en el ambiente laboral. Habrá mucha competencia y tendrás que ser inteligente para que nadie pase por encima de ti. Vencerás la mentira con tu sagacidad y viveza. Sagitario: Comenzarás un proceso de cambios profundos, y hay algunos que al principio no podrás comprender. Mi recomendación es que antes de comprometerte a hacer algo o firmar algún documento importante, te asegures de entender las reglas y manejos. Capricornio: Podrás hacer unos movimientos que mejorarán tu entrada de dinero y las ganancias te ayudarán a lograr esa recuperación económica que tanto necesitas. Adminístralo como corresponde. Si eres responsable y cuidadoso, todo será para tu bien… ¡No lo dudes! Acuario: Hoy estarás más práctico que nunca, con una visión muy clara de lo que quieres y hacia dónde vas. Además, contactos influyentes ayudarán a mejorar tu prestigio y será un excelente momento para crecer y conseguir el éxito deseado. Piscis: Será importante que no hoy no hagas caso a las críticas porque vendrán de personas que quieren verte mal. Tú tienes muchas virtudes y riqueza de espíritu, así que no debes buscar afuera lo que sobre dentro en tu corazón. Confía en la nobleza que te caracteriza.

