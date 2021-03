El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de marzo Un día para enfocarte en tu enorme potencial y en alcanzar tus objetivos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 24 DE MARZO ¡Feliz miércoles, mi bella gente! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que en este día la Luna transitará por Leo desde donde hará un trígono con el Sol y con Venus. Será un día muy potente a nivel personal. Tomarás contacto con tu fuerza vital y con aquellas cualidades esenciales que te convierten en el ser único y especial que eres. Hoy te darás cuenta el enorme potencial que tienes y te enfocarás en alcanzar tus objetivos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS DONES NATURALES SE ENCIENDEN". Si hoy, 24 de marzo, estás de cumpleaños… Te sentirás lleno de vitalidad y con una fuerza arrolladora que te permitirá vivir las aventuras más variadas. Desatarás pasiones y mantendrás en vilo a más de un corazón. Con tu carisma y tu calor lograrás mantener unidos a tus seres queridos. La Copa de la Suerte: 12, 29, 50, 78, 81, 93 Aries Tu carisma y sex appeal estarán exaltados asique prepárate para acaparar todas las miradas. Sin embargo, tu perfil alto podría atraer algunas críticas. Si participas de alguna actividad grupal trata de ceder un poco de tu espacio a otros. Tauro Sentirás la necesidad de permanecer más tiempo en con tus seres queridos para recuperar las energías. Al principio tal vez te cueste relajarte y quitarte las preocupaciones de encima. Te ayudará delimitar los horarios diferenciando claramente los momentos de trabajo de los de descanso. Géminis Tu mente se encuentra con una potencia especial que te permitirá obtener un panorama muy claro de las circunstancias que te rodean. Aprovecha este momento de lucidez para pensar a largo plazo. Antes de definir un camino explora las opciones disponibles. Cáncer Hoy surgirán novedades importantes en lo que concierne a tus finanzas. Es muy posible que obtengas un préstamo o un crédito largamente esperado. Si firmas un acuerdo comercial asegúrate de antes estar bien asesorado. Anímate a invertir en tu futuro. Leo La Luna transitará por tu signo otorgándote un plus de vitalidad y de luminosidad que te permitirá enfocar tus objetivos. Te relacionarás con personas de fuertes convicciones que estarán dispuestas a asumir compromisos en conjunto. Recibirás apoyo y orientación. Virgo Muchas veces en el afán de cumplir con tus tareas y obligaciones diarias te extralimitas. Por eso te recomiendo que hagas un stop y evites seguir sobrecargándote. Te hará bien retirarte del trajín cotidiano para conectarte con tu ser interior. Libra Te llegarán propuestas de tus amigos para participar de encuentros, celebraciones y eventos grupales. Aunque al principio te cueste y te pongas algunas excusas te hará bien interactuar con otras personas. Salir de la encierro renovará tus energías. Escorpio Hoy estarás en el centro de la escena y tu desenvolvimiento despertará grandes expectativas. Si te concentras y te esfuerzas lo suficiente alcanzarás tu máximo objetivo. Tus familiares se sentirán orgullosos de tus logros y te brindarán su apoyo. Sagitario Se vienen momentos en los que tendrás que definir un nuevo rumbo y no te lo tomarás a la ligera. Escucha a los demás pero no permitas que sus opiniones te limiten o te impongan trabas. Será importante que vayas con calma y que elijas con tiempo. Capricornio En este día se darán las confluencias para que realices inversiones junto a otras personas. Pero será fundamental que plantees con claridad que es lo que puedes aportar. Las reglas de juego claras serán claves para que tus negocios funcionen. Acuario La Luna transitará por Leo tu signo complementario otorgándote la oportunidad de compartir experiencias en compañía de un ser especial. Te encontrarás mucho más predispuesto a asumir compromisos a largo plazo. Expone tu intención sin plantear exigencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis En el ámbito del trabajo te convendrá saldar las cuentas pendientes y zanjar los conflictos con tu jefe. Trata de que las emociones no afecten tu buen desempeño. Si estás en la búsqueda de empleo pide ayuda para desbloquearte y desatar viejos nudos.

