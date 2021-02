Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 24 de febrero Es momento para que hagas lo que te dice el corazón y confíes en tu dones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MIERCOLES, 24 DE FEBRERO ¡Feliz miércoles, mi bella gente! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que el tránsito lunar activará el eje Leo-Acuario. Esto despertará tu deseo de aportar tu toque especial a tus grupos familiares y de amigos. Es un momento para que hagas lo que sale de tu corazón y para que confíes en tus dones. Las expresiones creativas se verán favorecidas tanto a nivel individual como colectivo. Únete a personas que tengan intereses similares a los tuyos para que allí puedan surgir grandes ideas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESLUMBRO A LOS SERES QUE ME RODEAN". Si hoy, 24 de febrero, estás de cumpleaños… La originalidad te inundará y te llevará a vivir experiencias que nunca antes habías imaginado. Disfrutarás de cada pequeño momento del día y pondrás el corazón en todo lo que hagas. Con tu dedicación y buen accionar purificarás las vibraciones de tu entorno. La Copa de la Suerte: 3, 15, 50, 67, 88, 92 Aries Te sentirás enérgico y querrás mostrarle al mundo quien eres. Pero te sugiero que controles tus deseos de llamar la atención porque podrías recibir una respuesta desfavorable. A la hora de expresarte ten en cuenta el ámbito en el que te encuentras. Tauro Tus afectos ocuparán un rol central. Te sentirás responsable por el progreso de tus familiares y estarás dispuesto a hacer enormes esfuerzos por ellos. Personas influyentes te ayudarán a conseguir tus propósitos. Podría ser una buena oportunidad para obtener un título de propiedad. Géminis Mirarás con buenos ojos la posibilidad de aprender algo nuevo o de hacer un viaje de estudios. Gracias a la influencia de personas sabias buscarás ampliar tus horizontes intelectuales. Tu mente brillará y deslumbrarás a todos con tu inteligencia. Cáncer Será buena idea contabilizar tu dinero para que puedas tener bien claro cuál es tu capital disponible. Confía en tus recursos y recuerda que tienes la capacidad de producir tu sustento. Utilízala tus dones y tendrás todo lo que necesitas. Leo Será un buen momento para que apuestes tus energías a tu proyecto personal. Estas empezando un ciclo lunar asique todo lo que comiences hoy tiene perspectivas de éxito. En el camino tu poder de improvisación será puesto a prueba ¡utiliza tu creatividad! Virgo Te hará bien postergar los encuentros con gente para conectar con tu propio ritmo interior. Ahora necesitas de tu propia compañía para mantenerte en eje. El descanso te ayudará a encontrarte. Serás tú principal fuente de serenidad y alegría. Libra Necesitas sociabilizar para recargar las baterías. Si aún no tienes un plan establecido organiza con un amigo para encontrarte y realizar una salida juntos. Vivir experiencias nuevas llenará tu vida de luminosidad y te ayudará a recordar quién eres ¡renuévate! Escorpio Te encontrarás en el centro de la escena y nada de lo que hagas pasará inadvertido. Prepárate porque las personas que te rodean podrían sorprenderte con sus actitudes. Que los imprevistos no te lleven a dar un paso en falso ¡conserva la calma! Sagitario Te llenarás de vitalidad y de optimismo. Sentirás deseos de expandir tus horizontes y recorrer nuevos caminos. Será un momento oportuno para probar suerte en otras regiones o para planificar un viaje. Que nada te impida seguir tu señal. Capricornio Habrá alguien que encenderá la llama de tu pasión y que estará dispuesto a entregártelo todo. Recuerda que en el terreno de la intimidad es importante demostrar interés por el otro. Si te muestras frío o ausente se cortará el clímax. Acuario La Luna transitará por Leo, tu signo complementario, creando un clima propicio para el amor. Si estás en pareja demuestra cuanto te interesa haciéndole un regalo o brindándole un agasajo. Si te encuentras soltero y alguien llama tu atención ¡acércate! Piscis Hoy te convendrá poner foco en ti y apostar a tú bienestar físico. Será conveniente que evites distracciones como ver tv en exceso o pasarte demasiado tiempo frente al ordenador. Te recomiendo que te manejes con un horario diurno ¡ya verás cómo te centras!

