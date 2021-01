Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 24 de enero ¿Qué tienes que cambiar en este día para mejorar tu vida? ¡Descúbrelo con lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio! Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Domingo, 24 de enero ¡Feliz y bendecido domingo, mi gente linda! Este es un día muy especial debido a que el Sol se asociará con Júpiter y Saturno en el signo de Acuario. Creo que está conjunción representa la apertura de un portal que se abrirá hacia una dimensión de la realidad más elevada, más dinámica y más creativa. Te recomiendo que te sintonices para descubrir cuáles son los cambios que tienes que implementar para mejorar tu vida. ¡No permitas que ningún decreto auto limitante te impida ser feliz y desarrollarte! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "POSIBILITO MI ASCENSO". Si hoy, 24 de enero es tu cumpleaños… Es posible que te plantees la posibilidad de vivir y trabajar en otras regiones. Tus talentos serán muy requeridos y creo que no habrá nada que te propongas que no puedas lograr si estás dispuesto a esforzarte. En el ámbito de los afectos cuídate de las falsas expectativas. La copa de la suerte: 12, 35, 49, 76, 84, 99 ARIES Sentirás deseos de pasear, de recorrer tu vecindario y también es probable que hagas un viaje a algún lugar cercano que hasta ahora no conocías. Cambiar de aire te ayudará a abrir tu mente y pensar más claro. La clave estará en buscar una nueva perspectiva. TAURO Un amigo o un grupo al que perteneces requerirán de tu ayuda financiera y tendrás el ánimo de colaborar porque sueles ser muy compasivo con los que menos tienen. Pero antes de desembolsar tu dinero asegúrate de que llegará al lugar indicado. GÉMINIS Te encontrarás con tu energía en alza y como es natural en ti buscarás moverte de un lugar a otro sin quedarte demasiado tiempo en un solo lugar. Sin embargo, no te será tan fácil escaparte de tu trabajo porque tu presencia será requerida. CÁNCER Hay posibilidades de malos entendidos por eso trata de evitar hablar de temas importantes con los que te rodean ya que podrías decir cosas de las que luego te arrepientas. Tomate un tiempo para meditar, leer o reflexionar a solas a cerca de tus cosas. LEO Tendrás muchas expectativas hacia el futuro porque llegarán a tu vida algunos aliados interesantes. Es un tiempo en el que te sentirás bien acompañado en los diversos planos de tu vida. Sin embargo, no debes permitir que las emociones empañen tu visión. VIRGO En este momento en el que disfrutas de los triunfos alcanzados podrían surgir sentimientos encontrados a tu alrededor. Piensa que la adulación no necesariamente es reflejo de buenas intenciones. Creo que debes protegerte de las vibraciones negativas que flotarán en el ambiente. LIBRA Sentirás deseos de cultivarte y de explorar nuevas posibilidades. Podría surgirte la idea de estudiar algo nuevo o de buscar suerte en otras regiones. Evalúa tus opciones sin que te afecten las voces del temor o de la incertidumbre. Guíate por tu buen juicio. ESCORPIO Los asuntos económicos cobrarán importancia y pensarás diferentes estrategias para solventar tus gastos. Un allegado podría darte el préstamo y financiamiento que estás necesitando. Antes de cerrar el acuerdo analiza a fondo tus posibilidades de manera de poder cumplir con lo convenido. SAGITARIO Un encuentro con alguien del pasado podría causarte una gran conmoción y provocarte añoranzas por los viejos tiempos. Hablar con un amigo te ayudará a acomodar los pensamientos y a evitar confusiones. Necesitarás una cuota extra de objetividad para equilibrarte. CAPRICORNIO Podrían surgir algunas alergias por eso te recomiendo que le prestes atención a tus vías respiratorias. Será una excelente oportunidad para practicar yoga o alguna otra disciplina que contribuya al bienestar integral de tu salud. Recuerda que cuerpo, alma y mente deben estar armonizados. ACUARIO El terreno amoroso se presentará un poco resbaladizo por eso te convendrá quedarte quieto o avanzar con mucha cautela. Creo que tendrás más de una opción y que esto te generará algunas dudas. Trata de no caer en tentaciones superfluas. PISCIS Los astros indican que se presentarán diversas situaciones en la esfera del hogar que requerirán de toda tu atención, pero por momentos podrías sentir la tentación de evadirte. Por eso te recomiendo que compartas las tareas con algún pariente cercano.

