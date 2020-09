El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 23 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el ombliguito de semana, mi gente linda! Si hoy sientes que te levantaste como achicopalado, sin energías y desganado, no te preocupes porque es normal y todo esto es gracias a la oposición que tenemos entre la luna y el planeta Venus. Sin embargo, recuerda que tú tienes el poder de cambiar las cosas si posees suficiente determinación y no te dejas contagiar de la pereza y las malas energías. ¡Sacúdete! Olvídate de los problemas y sal con una sonrisa en la cara para que seas un imán de vibraciones positivas. Hazme caso. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “SONRÍO PARA QUE EL UNIVERSO ME SONRÍA” Si hoy, 23 de septiembre, estás de cumpleaños… Empezarás a tener más claridad mental e intuición, para aquellos asuntos un poco confusos que necesiten un manto de luz. Tu autoestima empezará a fortalecerse, y te brindará más poder. La Copa de la Suerte: 4, 23, 36, 60, 76, 81 Aries: El tema del día serán las finanzas y todo lo que tenga que ver con la entrada y salida de dinero. Piensa despacio y a fondo sobre cuáles dificultades económicas tienes realmente y si merecen que les dediques toda tu energía. Hallarás respuestas con un experto. Tauro: Hoy serás esclavo de tus palabras y por eso trata de ser más prudente. Si no mides tus comentarios te meterás en problemas. No te busques más inconvenientes, verás que si eres sensato con tus actos y palabras saldrás bien librado. Géminis: Tendrás que pasar una prueba que la vida te tiene reservada, pero no permitas que tu brillo se opaque. Ve pa’lante. Recuerda que todo cambia y se transforma en la vida para que desarrolles tu capacidad de adaptación. Cáncer: Todo lo que emprendas en este momento te resultará exitoso y podrás embrujar a los que te rodean. Los inversionistas, especialmente, te verán de una manera muy atractiva y especial. Todos admirarán el profesionalismo con el cual te manejas. Leo: Sentirás una energía nueva que puede empujarte a dar los pasos necesarios hacia la meta tan esperada por ti. Gente influyente te ayudará a que todo sea más fácil para cumplir tus sueños y contarás con el apoyo de todos. Virgo: Hoy no estarás muy paciente con tus amigos. Por eso, cuando dices que quieres algo, lo quieres de forma inmediata. Hay que darle tiempo al tiempo, las cosas pueden no salir tan bien como esperas si te apresuras, así que relájate. Libra: Hoy concentrarás tu energía en conseguir una mayor armonía contigo mismo y no te mostrarás agresivamente hacia el mundo exterior. Tendrás que evitar enfurecerte con los de afuera, recuerda que ellos son ajenos a todo lo que te sucede. Escorpio: Sentirás el deseo de irte de viaje o visitar un lugar relajante de la ciudad, porque te hace falta un buen respiro. Tu cuerpo, que siente una carga adicional, te hará entender que debes buscar un reemplazo para tus obligaciones, al menos por un tiempo. Sagitario: Cuerpo y mente estarán en plena forma y te darás cuenta de que todo es posible. Usa la energía para emprender nuevos proyectos. Puede surgir un cambio de trabajo inesperado, pero con grandes posibilidades de crecimiento. Capricornio: Tendrás que encontrar la forma de hacer tiempo para tu pareja, si la tienes, porque estás concentrado exclusivamente en tus negocios. Los solteros por su parte estarán tranquilos enfocados en sus metas y los propósitos que tienen para lo que falta del año. Acuario: Tus familiares estarán emitiendo vibraciones positivas hacia a ti y todo esto se debe a que has mejorado el trato con ellos y el cambio se nota. Disfruta del hogar que tienes porque es el sostén que te apoya cuando necesitas de alguien. Piscis: Este no es un buen momento para arriesgarte y deteriorar tu relación, así que, si debes ceder, entonces hazlo. Ten esto en cuenta. A veces no nos damos cuenta del efecto que pueden causar nuestras acciones hasta que es demasiado tarde. ¡Que no te pase!

