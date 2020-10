Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 23 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el fin de semana mi gente, bella! Hoy es el último día de la luna transitando por el signo de Capricornio, así que esta influencia será tu último impulso para que finalmente puedas enfocar tus esfuerzos en una tarea provechosa. Recuerda que dentro de ti tienes muchas ganas de conseguir el éxito en cualquier tarea que vayas a realizar, solo hace falta que te pongas en acción para materializarlas. Ten presente que también tienes que sacar tiempo para descansar y relajarte. No te apures. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ES MOMENTO DE PONERME EN ACCIÓN Y TRABAJAR ENFOCADO” Si hoy, 23 de octubre, estás de cumpleaños… Compartirás con tus familiares momentos felices durante este ciclo, y en líneas generales reinará la armonía. Tu actitud se volverá más positiva, y esto te ayudará en lo laboral también. Aprovecha este año. La Copa de la Suerte: 15, 28, 43, 51, 61, 84 Aries: Este fin de semana la espiritualidad será importante en estos momentos de cambios, refúgiate en tus creencias para actuar en consecuencia. Estarás dispuesto a compartir las lecciones que aprendiste y te ayudaron en tu crecimiento personal. Tauro: Si tienes la posibilidad de asociarte con alguien, asesórate de quien es primero. No estés tan seguro de que todo el que se acerque a ti será para aportarte algo positivo y beneficios. Es buen momento para formar alianzas, pero debes estar convencido. Géminis: El abuso de tus energías te dejará agotado, así que deja de lado aquello que no te genere gratificación. Ahora llegarán posibilidades desde el ámbito profesional para realizar tus sueños. Con calma llegarás más lejos, ya verás que sí. Cáncer: Ahora surgirá una luz de tu interior que será percibida por todos a tu alrededor. Deja a un lado la timidez y sé audaz en todos los aspectos de tu vida, especialmente en los asuntos de amor. Puede que conozcas pronto a tu gran amor o mejores la relación con tu pareja, si la tienes. Leo: Durante el fin de semana serás el ángel de luz para tus seres queridos, ellos se apoyan mucho en ti y te necesitan en este momento complicado. Tendrás que ganar con la dulzura que te caracteriza, en un conflicto con alguien autoritario. Virgo: Permite que toda la belleza que encierra tu corazón te lleve a la superación. Este fin de semana nadie empañará tu felicidad porque disfrutarás cada momento con mucha alegría y le darás más importancia a lo que realmente la tiene. Libra: Entenderás que no es momento de apegarte a lo material y que el dinero va y viene en la vida. Si las cosas no están marchando como antes, no te desanimes. Muy pronto todo volverá a su estado natural y podrás recuperar el equilibrio en tu vida. Escorpio: Este fin de semana tendrás que estar muy atento porque el dinero te llegará por vías misteriosas. Aprovecha y sé inteligente para invertir en negocios que serán muy provechosos si aplicas la gran dedicación que identifica. Sagitario: En los próximos días te identificarás con las necesidades de los demás, pero ten cuidado que esos problemas no te perturben. Trata de separar los problemas ajenos de los tuyos, así podrás ayudar al máximo. Abre tus brazos y tu corazón al universo. Capricornio: Este fin de semana te dedicarás un poco más a la diversión y para ello tendrás el apoyo de tus amigos, incluso algunos de la infancia. Aprovecha junto a ellos, toda oportunidad para disfrutar lo que la vida te presente, pero no pierdas lo que conseguiste hasta ahora. Acuario: Iniciarás un período muy agitado para ti, así que prepárate y no te olvides de alimentarte bien. Haz lo mejor que puedas con tu tiempo, pero recuerda que tienes que descansar para rendir. De esta manera podrás cumplir con todos tus compromisos. Piscis: Estarás con la firme convicción de dejar atrás los lamentos del pasado y dejar que se diluyan solos. Enfoca tu mente en el presente, que está pintando muy bien, y verás que nada te falta. La buena suerte te acompañará, así que agradece al universo.

