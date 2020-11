Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 23 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz y bendecido inicio de semana. Este jueves, 26 de noviembre celebramos el Día de Acción de Gracias, así que hoy te diré ese decreto de agradecimiento que debes expresar con fuerza al universo… Aries: Es importante que agradezcas por la fuerza que el universo te ha aportado durante este año. Has sido un guerrero y has sacado adelante todos los proyectos y metas que te has trazado, así que repite: “Gracias por mi tenacidad y determinación”. Tauro: Tú tienes que sentirte agradecido porque tu economía se ha expandido mucho durante este año, a pesar de los altibajos, y eso te ha permitido vivir en condiciones muy óptimas, así que debes decir: “Gracias por toda la abundancia que he recibido este año y que se mantenga” Géminis: Repite conmigo: “Gracias por enseñarme lo que debo decir y lo que debo callar”. Y hazlo con mucha fuerza porque por fin has aprendido a escoger las palabras adecuadas al momento de expresarte, sin tener que ofender a los demás. Cáncer: Tú debes sentirte agradecido porque has aprendido a controlar tus emociones y también encontraste la forma de sentirte plenamente feliz contigo y con los demás. Por favor ese día expresa: “Gracias porque soy una persona afortunada y equilibrada” Leo: Tú has aprendido a dominar tus ansias de controlarlo todo y ahora te proyectas positivamente hacia los demás. Mi recomendación es que ese día repitas lo siguiente: “Gracias porque ahora me preocupo más por los sentimientos de los demás y eso me llena” Virgo: Tu familia se ha convertido en el centro de tu mundo y ahora reconoces lo importante que son para ti, así que para agradecer repite conmigo: “Gracias por aprender que la familia es mi centro de luz y que son mis grandes maestros”. Libra: Lo mejor para ti durante este año es que has aprendido a conectarte con tu yo interior y no has perdido tu esencia, esa que te caracteriza. Repite lo siguiente: “Gracias porque mantengo mi equilibrio emocional y así soy el dueño de mi mundo”. Escorpio: Te felicito porque has encontrado la forma de manejar tus finanzas y expandirlas, pero también el universo ha jugado a tu favor, así que exprésale lo siguiente: “Gracias doy por aprender a manejar mis finanzas y aprovechar las oportunidades”. Sagitario: Si hay algo que valoras de corazón es tu capacidad de ser libre y poder expresarte a los cuatro vientos, por eso te invito a que repitas conmigo: “Gracias doy a Dios por enseñarme que la libertad es un valor que no tiene precio”. Capricornio: Ahora eres una persona que sabe en qué momento cerrar los ciclos que no te aportan nada bueno, por eso agradece al universo diciendo: “Doy gracias por aprender que todo en la vida comienza y termina, que es un ciclo natural” Acuario: ¿Recuerdas cuando no podías controlar tus nervios? Me alegra saber que ahora eres una persona más tranquila y centrada, por eso te invito a que agradezcas ese beneficio, diciendo: “Aprender a controlar mis nervios fue mi mayor reto por eso doy gracias”. Piscis: “Gracias por entender que los sueños se hacen realidad, solo debo unirme a la prosperidad”, esta es tu afirmación para este día. Ahora eres una persona mucho más optimista y has aprendido a ver lo que te sucede con otros ojos.

