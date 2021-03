El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de marzo Las experiencias que atravesaste definieron el ser que eres ahora y te darán un conocimiento más profundo de la vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 23 DE MARZO ¡Gente bella, feliz y bendecido martes! Hoy la Luna hará un fuerte aspecto con Plutón. Será un momento sumamente intenso en lo que respecta a lo emocional en el que recordarás sucesos del pasado que te dejaron marcado. Puede ser una excelente oportunidad para que conectes con tu poder de transformación. Las experiencias que atravesaste definieron el ser que eres hoy y te darán un conocimiento más profundo de la vida. Tu instinto de superación continuará prevaleciendo, ante todo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA CORRIENTE DE LA VIDA ME RESTAURA". Si hoy, 23 de marzo, estás de cumpleaños… Tu mente estará muy abierta y receptiva a los impactos del entorno. Te rodearás de seres originales con los que tendrás diálogos sumamente interesantes. La llama de la pasión encenderá tu vida romántica ¡prepárate para experimentar algo inolvidable! La Copa de la Suerte: 28, 46, 59, 75, 88, 91 Aries Será un día intenso en lo que respecta a tu mundo afectivo. Las circunstancias requerirán que aumentes tu nivel de entrega y que estreches los lazos de unión con los que más quieres. Te darás cuenta de lo que realmente te importa. Tauro Estarás pensando en la posibilidad de realizar un viaje importante o de encarar un estudio ambicioso. Antes de embarcarte en un proyecto a largo plazo te convendrá estudiar bien a fondo las diferentes opciones. Préstale atención a tus sensaciones más profundas. Géminis Hoy se presentará una oportunidad importante en el campo de las finanzas que te permitirá incrementar tu capital. Será conveniente que estés con los sentidos bien despiertos a la hora de realizar negociaciones. Déjate llevar por tus aspiraciones de progreso. Cáncer Eres un ser muy tierno, que tiende a crear lazos estables y profundos. Sin embargo, en tu anhelo de protección y cuidado muchas veces actúas de una manera un poco ingenua. Si alguien desconocido se te acerca trata de dilucidar sus verdaderas intenciones. Leo Tu rutina por momentos puede volverse un poco exigente por eso será fundamental que estés atento al realizar tus tareas a fin de evitar esfuerzos excesivos. Si descansas el tiempo necesario te ahorrarás tensiones. Prioriza ante todo tu bienestar emocional. Virgo Tu vida social se encontrará muy activa. Estarás con deseos de participar en actividades grupales y de tomar iniciativas en conjunto a otras personas. Ten cuidado de no mostrarte demasiado autoritario ¡bríndales espacio a los demás para que expresen sus sensaciones! Libra Los temas profesionales estarán en el centro de la escena. Te plantearás tus objetivos primordiales y estarás dispuesto a concentrar esfuerzos para alcanzarlos. Atiende los temas familiares o domésticos pero no permitas que te corran de tu foco. Establece prioridades. Escorpio Hoy tu mente se encontrará muy activa y te planearás la posibilidad de tomar un nuevo rumbo. Trata de concentrarte en los factores positivos de las situaciones y evita enredarte en las dificultades. Que la fe y el anhelo de prosperar sean tu guía. Sagitario En este día se te presentará la oportunidad de generar alianzas comerciales poderosas. Realizarás inversiones importantes que darán sus frutos más adelante. Calcula bien tus pasos y apuesta a las personas y las circunstancias que te ofrezcan mayores garantías. Capricornio Si buscas ejercer el control o imponer tus deseos no lograrás que los seres que te rodean se sientan cómodos. Recuerda que en una relación es muy importante que ambas partes participen por igual. Busca un balance en la interacción. Acuario En el trabajo la atmosfera podría estar un poco cargada debido a sucesos pasados que quedaron sin resolver. Por eso te recomiendo que te centres en el aquí y ahora y que no permites que las emociones subterráneas te dominen. Evita acarrear conflictos innecesarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Será mejor que antes de abrir tu corazón explores el contexto en el que te encuentras. Determina muy bien a que grupos o círculos sociales te interesa pertenecer y si cuentas con el espacio para ejercer el rol que te mereces. Preserva tu autoestima.

