El Niño Prodigio: Horóscopo para el 23 de febrero La compasión será tu llave mágica para superar cualquier prueba que se presente en el camino. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MARTES, 23 DE FEBRERO ¡Feliz martes, mi bella gente! Hoy la Luna trazará un trígono perfecto con Neptuno trayendo energías de amor y de paz a nuestras vidas. El afecto será tu talismán protector. No habrá barrera, ni obstáculo que pueda separarte de tus seres queridos. Te darás cuenta de que el sentimiento verdadero anida en el corazón y que allí está tu fuerza. La compasión será la llave mágica que te ayudará a atravesar las pruebas que se presenten en tu camino. Bríndale tu protección a aquel que lo necesite. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS AFECTOS SON MI BENDICIÓN". Si hoy, 23 de febrero, estás de cumpleaños… Tus poderes extrasensoriales estarán exaltados. Tu intuición te guiará y te permitirá encontrarás las vibraciones afines. Tu mundo imaginativo estará desbordado. Expresarás tus talentos y esparcirás tu propia visión del mundo. Disfruta de este momento único y creativo. La Copa de la Suerte: 23, 34, 56, 77, 81, 98 Aries Tu pasado y tus raíces cobrarán importancia. Abrirás el cofre de los recuerdos y volverán a ti sensaciones que creías olvidadas. Es momento de disfrutar de los afectos cosechados y permitirte por fin dejar fluir tus emociones. Nunca olvides ser agradecido. Tauro Los vínculos fraternos cobrarán una enorme relevancia. Descubrirás que hay una persona que te estuvo acompañando en silencio y que su apoyo fue fundamental para ti. La vida está lleva de bendiciones y disfrutarás de compartirlas. Prueba poner en palabras tus sentimientos. Géminis Sigues bien aspectado para los temas de dinero. La intuición te ayudará a moverte en distintos terrenos y a conseguir lo que necesitas. Una persona influyente te hará un regalo. La prosperidad tocará a las puertas de tu vida ¡déjala entrar! Cáncer Te sentirás inspirado para amar y crear. Tu mundo interior e imaginario estará exaltado. El arte podría ser una excelente vía para canalizar tus sensaciones. Encontrarás sentido a muchas de las experiencias que has vivido. Un nuevo camino se abrirá ante ti. Leo Fluir con las circunstancias muchas veces es la solución para nuestros dilemas asique déjate llevar y sólo escucha la voz de tu intuición. Las dudas se disiparán y tus emociones tomarás su cauce natural. Una historia del pasado encontrará su final feliz. Virgo Te llenarás de entusiasmo por el futuro y querrás proyectarte junto a otro ser. Si estás en pareja notarás que las expectativas de ambos se complementan. Los solteros podrían encontrar a alguien de su agrado en una fiesta o evento nocturno ¡déjense sorprender! Libra Tu actitud servicial y dedicación constante marcará la diferencia en la esfera del trabajo. Si te toca estar al mando recuerda que un buen líder se distingue por la capacidad de generar empatía. Las personas que dependen de ti agradecerán que los tengas en cuenta. Escorpio Los astros abrirán tu abanico de posibilidades asique prepárate porque podrías recibir propuestas interesantes de otras regiones. Estarás influenciado por vibraciones positivas que te ayudarán a confiar. Atraerás seres con buena energía que querrán lo mejor de ti. Sagitario Tus poderes psíquicos estarán exaltados. En el terreno de la intimidad lograrás un nivel de conexión muy profundo. Dejarás fluir tu afecto y tu imaginación. Estrecharás los lazos de unión con el ser que te acompaña ¡tú fantasía más preciada se hará realidad! Capricornio La Luna transita por tu signo opuesto poniendo en primer plano los asuntos románticos. Tu pareja te mostrará su cara más comprensiva y se pondrán de acuerdo en todo, sin necesidad de palabras. Si estás buscando un amor presta atención porque te ronda cerca. Acuario Anímate a pedir mayores beneficios en tu trabajo. Recuerda que necesitas desempeñar tus tareas en un lugar cálido y confortable. También será oportuno que inviertas en tu bienestar físico. Se presentarán las condiciones para que mejores tu salud ¡aprovéchalas! Piscis La magia de tu personalidad se potenciará. Aprovecha para manifestarte a través de alguna expresión artística como la música, la poesía o la fotografía. Con tu talento tocarás las fibras íntimas de los seres que te rodean. Te sentirás amado y valorado por lo que eres.

