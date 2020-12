Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 23 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio MIÉRCOLES, 23 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido miércoles, mi gente bella! Les cuento que hoy amanecemos con la energía de Mercurio en Capricornio, esto significa que estarás con la mente orientada a tus objetivos materiales y profesionales. La energía de Mercurio activará tu sector de las comunicaciones permitiéndote lograr alianzas estratégicas con personas o empresas que pueden ayudarte a crecer. Te verán como un recurso importante para alcanzar grandes éxitos en cualquiera de las áreas en las que te desenvuelvas a nivel laboral. Aprovecha esta energía y supérate. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "OBTENGO LOGROS IMPORTANTES EN MI CARRERA". Si hoy, 23 de diciembre, estás de cumpleaños… En este ciclo que empieza para ti surgirán posibilidades de crecimiento que te harán sentir una persona más audaz y más responsable a la vez. Enfócate en ser feliz. La Copa de la Suerte: 6, 23, 40, 51, 74, 80 Aries: Conocerás personas de distintas culturas y el escenario se prestará para intercambiar ideas y debatir sobre los temas que más te interesan. Durante estos días harás nuevas relaciones y se ampliará notablemente tu círculo de amistades. Tauro: Hoy escalarás posiciones y te convertirás en un ejemplo para las personas que te rodean. Tendrás muy claros los objetivos a los que aspiras y elaborarás un plan para alcanzarlos. Además, contarás con el apoyo de alguien influyente. Géminis: Todo va a estar muy positivo para ti durante el día. La relación con tus parientes políticos se unificará aún más y se volverá más sincera. En el amor vivirás nuevas experiencias, pero si tienes pareja estable lo mejor para ti será que evites las tentaciones. Cáncer: Ahora sentirás que los astros fomentarán el intercambio y el contacto con otras personas. Libérate por un rato de las obligaciones y date un tiempo para disfrutar de tu pareja y tus amigos. Todo te saldrá mejor de lo que esperas. Leo: Durante este día se renovará el entusiasmo en tu relación de pareja, si la tienes, y también aumentará tu espíritu romántico. Si por el contrario estás soltero, entonces las estrellas te estimularán para que encuentres a alguien interesante en el camino. Virgo: Hoy comenzarán a llamarte la atención cosas diferentes a lo que hasta ahora has hecho. Y en este día en particular te preguntarás si realmente estás donde deseas y hacia dónde quieres ir. Recuerda que en la vida no todo es dinero y trabajo, mereces divertirte. Libra: La pasión sexual se resaltará así que podrías mostrarte un poco celoso y posesivo, por lo que tendrás que controlarte. Da libertad y espacio a tu ser querido, y si de verdad te ama, permanecerá a tu lado. También aprovecha porque la suerte en los juegos de azar estará de tu parte. Escorpio: Ahora vas a analiza detenidamente toda situación difícil que se te presente en relación con tu trabajo o familia. Durante el día no actuarás a merced de tus emociones. Vas a dejar que antes que nada reine el orden y el equilibrio en tu vida. Sagitario: Será un buen momento para organizar tus pensamientos y esperar que la vida te dé las respuestas correctas. Muchas no son las que tú esperas, sino las que más te convienen, así que mantén la mente abierta. Has hecho todo lo que tenías que hacer, despreocúpate. Capricornio: Los negocios relacionados con el turismo, y los contactos con el extranjero o por Internet serán los más rendidores. Confío en tu claridad para detectar las mejores oportunidades comerciales, y en tu capacidad de progreso. Enfócate y llegarás muy lejos. Acuario: Te sentirás más emotivo y más dado a proteger a los que quieres. Sácale provecho a esta excelente energía de las estrellas, y dedícate a gratificarte y a darte los gustos. Ponte a hacer lo que realmente te da felicidad. Piscis: La influencia astral reinante será ideal para conectarte con el mundo espiritual, y saldrás airoso de cualquier situación. Recuerda que nada es por casualidad y que todo lo que nos pasa es una lección para nuestro crecimiento.

