El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 22 de septiembre

¡Feliz y bendecido martes para todos, mi gente bella! Les cuento que para este día amanecemos con la Luna en el signo de Sagitario, impactando directamente en su casa 1, es decir, el sector relacionado con lo que eres tú en tu más pura esencia. Sabemos que sagitario es aguerrido, aventurero e inquieto, así que tu personalidad estará marcada por este tipo de cualidades, llevándote a hacer cosas que en otras circunstancias no harías. Levantarás tu voz y harás ver tu posición o darás tus opiniones, sin miedo, en discusiones grupales. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ARRIESGO A IR TRAS LO QUE QUIERO PARA MÍ" Si hoy, 22 de septiembre, estás de cumpleaños… Vas a empezar bien este nuevo período, con sueños que cumplir y metas que fijar. Tienes la ayuda de la Luna Nueva para brillar y destacarte en tus cosas. Planifica muy bien cada paso que decidas dar, porque el éxito llegará. La Copa de la Suerte: 15, 25, 34, 53, 73, 92 Aries: En el área profesional será necesario que desarrolles la tolerancia y la paciencia. Últimamente te estás enojando con mucha facilidad cuando no te dejan actuar como quieres. Recuerda que hay normas que se deben cumplir, así que no seas testarudo. Tauro: Encontrarás la manera de divertirte con tus amigos y salir un poco de la rutina. Así evitarás tensiones y momentos poco agradables. También deberás aprender un poco de los errores y experiencias de los demás. Géminis: Surgirán algunos problemas para los que no estabas preparado, pero tu única opción será enfrentarlos con sabiduría. Todo volverá a la normalidad en poco tiempo si actúas moderadamente y controlas la situación. Cáncer: Habrá romance en el ambiente y en cualquier momento la flecha del amor tocará tu corazón. Tus palabras serán intensas y encantarán a los demás, así que no es momento de perder las esperanzas porque las estrellas te están guiando. Leo: El plano financiero irá cada vez mejor porque la suerte está contigo. En estos momentos llegará la fortuna a tu vida y el dinero fluirá como el agua, pero cuídate de no cometer algunos excesos gastándolo sin control. Virgo: En estos días demostrarás lo mejor de ti y aportarás ideas brillantes para que logres concretar todo lo que deseas. Ahora te distingues por tu inteligencia y tu manera de proceder y no te dejarás intimidar por nadie. ¡Confía en ti! Libra: Será un buen día para decretar al universo todo lo bueno que quieres que te suceda. Pensarás en positivo y con tu poder mental lo lograrás todo. Por otro lado, a nivel amoroso, conseguirás ese equilibrio emocional que buscabas hace tiempo. Escorpio: Sentirás la necesidad de hacer una autocrítica y así identificarás las situaciones en las que te has equivocado. Verás que mucho de lo que piensas no es del todo cierto y que nunca es tarde para llegar a estar en paz contigo y con los que te rodean. Sagitario: Hoy vas a identificar el camino que tendrás que elegir. Las cosas estarán claras en tu mente y te sentirás equilibrado. Tu profesión o tu vida hogareña tomarán un giro positivo y se aproximan los éxitos y los buenos momentos. Capricornio: Prepárate para recibir grandes sorpresas y abre los brazos a todas las cosas buenas de la vida. Últimamente has trabajado muy duro y ahora es momento de recoger la cosecha de todo lo que has sembrado. Te lo mereces. Acuario: Algunas personas van a invadir tu espacio con chismes y problemas, pero tú te alejarás inmediatamente. No permitas que te hagan la vida imposible y acércate más a los amigos en los cuales confías. Hazte el de los oídos sordos cuando de críticas se trate. Piscis: Te sentirás un poco inseguro acerca de tus decisiones sobre cómo recorrer tu camino, así que optarás por buscar respuestas a través de tu vida espiritual. De esa manera encontrarás la armonía necesaria para alcanzar tus metas.

