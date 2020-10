Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 22 de octubre Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente bella! Les cuento que hoy amanece el día con la fuerte influencia de la Luna que se encuentra en oposición con el planeta Mercurio. Esto significa que tendrás dificultad para mantener tus reacciones emocionales dentro de proporciones coherentes. Es como si estuvieras experimentando un divorcio entre tus emociones y tu razón. De repente puedes reaccionar tan emocional que a los demás se les hará difícil entenderte, o puede que estés muy racional hasta el punto de que parezca que te hace falta sensibilidad. La clave está en hallar el equilibrio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “BUSCO MI EQUILIBRIO PARA SENTIRME BIEN CONMIGO Y CON LOS DEMÁS” Si hoy, 22 de octubre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo que comienzas las relaciones afectivas tomarán más importancia de las que les dabas y serán más intensas y profundas. Los cambios llegarán en todos los órdenes. La Copa de la Suerte: 1, 16, 31, 47, 67, 80 Aries: No es el momento para exponerte a riesgos físicos o financieros. Tu pareja o alguien muy cercano harán cambios en sus finanzas, que te afectarán de alguna manera. Tendrás que cuidarte y asegurar tus ahorros para que no sufras complicaciones. Tauro: Si estás pasando por una situación difícil a nivel amoroso, este periodo es ideal para que sobrevivan las relaciones verdaderas. Los astros pondrán a prueba todo tipo de romances, y solo los que tengan bases sólidas podrán salir adelante. Géminis: Se inicia un buen período para comenzar ejercicios de meditación y todo lo que favorezca que te sientas mejor, en los hábitos, en la salud y el trabajo cotidiano. Te sentirás bien si estás en control de tu cuerpo. No permitas que nada, ni nadie te saque de tu centro. Cáncer: Tu creatividad se resaltará, y si estás envuelto en el área de las artes, te irá muy bien. Los niños y los jóvenes en la familia necesitarán de tu atención, así que dedícate a ellos en algún espacio de la jornada. No te aflijas por lo que se termina, algo mejor llegará a tu vida. Leo: Tendrás que reducir algunas actividades en el hogar para que tengas el control de todo. No le des mucha importancia a las cosas que no la merecen. Es momento de entendimiento y serenidad, así que regálate espacios para ti en los que puedas relajarte. Virgo: La comunicación con las personas de tu entorno se pondrá a prueba de alguna manera. Podría surgir algún malentendido con hermanos, y conflictos con tus vecinos, pero tu palabra será una gran herramienta para aliviar y calmar los ánimos. Libra: Para ti, la casa del dinero se verá influenciada, y el cosmos te invitará a aprender sobre economía y a expandir tus conocimientos. No dejes pasar por alto ningún detalle porque toda experiencia traerá una enseñanza que te hará evolucionar. Escorpio: Habrá una transformación en tu apariencia y personalidad. Tu punto de vista sobre la vida y tu comportamiento cambiarán, y gracias a esto surgirá un nuevo ser, mejor y más fuerte, que sabrá afrontar las situaciones difíciles con sabiduría. Sagitario: Hoy percibirás algunas revelaciones que te costará entender. Para algunos son pruebas de fe, para ti será la posibilidad de alcanzar la sabiduría. No te dejes influenciar porque ahora experimentarás una nueva actitud hacia tus creencias y tu religión. Capricornio: Algo que guardas y no quieres que se comente terminará saliendo a la luz. Sabes bien que el mejor amigo es el que te dice la verdad, aunque te duela. Así que, si alguien te dice algo importante, tómalo de la mejor forma porque de seguro será para tu crecimiento. Acuario: Se viene un tiempo de hacer ajustes para resolver conflictos, y acomodarte a las nuevas circunstancias. En este nuevo periodo darás lo mejor de ti. Tu prestigio se movilizará de alguna manera y una figura familiar te ayudará a brillar mucho más. Piscis: En este momento estarán contigo sólo quienes te hagan feliz. Tu intuición y tus horizontes se expandirán. Se quitarán obstáculos que impedían tu progreso espiritual y eso te llevará a sentirte mucho más tranquilo contigo mismo.

