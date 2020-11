Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 22 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido domingo, mi gente bella! Les cuento que este día estará marcado por un alto nivel de sensibilidad y vulnerabilidad debido a que la Luna se encuentra en el signo de Piscis, en su casa 5, que representa los pasatiempos, los placeres y el amor. Así que es muy posible que te sientas inseguro con tu pareja, si la tienes o por el contrario pienses que no eres suficientemente bueno para nadie, armando un drama por lo que te sucede. No seas tan fatalista, las cosas malas pasan, pero no todo es tan oscuro como crees. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MIRA LO QUE ME SUCEDE CON BUENOS OJOS” Si hoy, 22 de noviembre, estás de cumpleaños… Es un buen año para realizar cambios. Trata de modificar tus actividades diarias y salir de la monotonía que a veces te aburre. Tú situación financiera tenderá a consolidarse y tus emociones se estabilizarán. La Copa de la Suerte: 4, 27, 39, 48, 67, 82 Aries: Si puedes, te recomiendo que le dediques tiempo a la meditación, a lecturas profundas, y a ponerte en contacto con la parte espiritual que hay en ti. Piensa y haz lo que quieras hacer para ayudarte a crecer y estar mejor. Tauro: La luna intensificará tus deseos sexuales, el interés por lo oculto y por la vida después de la muerte. La intensidad en tus emociones, unida a tus deseos hará que logres lo que tanto anhelas. Afirma que la suerte está de tu lado. Géminis: Tus cambios de humor y una actitud extraña de tu parte, creará confusión con tu ser querido. Pueden surgir momentos difíciles, pero la habilidad para entender sus sentimientos te será de gran ayuda para componer el vínculo. Cáncer: Te aconsejo que descanses y reposes durante el día, porque tienes que recargarte física y emocionalmente. Controla los pensamientos que entran en tu mente, y no creas en aquello que no tiene nada que ver con la realidad. Leo: El amor es la fuente de la vida. Tu relación será más abierta y sensata que de costumbre. Si no tienes pareja, es momento de hacer ajustes aceptando tus defectos, pensando en un nuevo futuro junto a quien amas. Virgo: Ten en cuenta que todo tiene solución, sólo hay que evitar los errores, y no hacer las cosas precipitadamente y sin evaluar las desventajas. Ten la buena predisposición para aprender, si te organizas, todo se acomodará. Libra: Te enfrentarás con todo lo reprimido de tu interior y saldrás renovado. Saca momentos para relajarte y recuperar energías. Aprende a sonreír de lo que ayer te daba tristeza. Todo cambio de residencia puede favorecerte. Escorpio: Lograrás excelentes ingresos económicos, porque las estrellas te benefician. Tu labor será única, diferente, y llamará la atención de todos. Te verás envuelto en situaciones en donde tu imaginación tendrá un papel importante. Sagitario: No te apures, piensa con atención todo lo que vayas a hacer a la hora de invertir dinero, o tomar decisiones sobre tu trabajo. Esto lo tienes que tener presente: aprovecha que las estrellas te favorecen. Capricornio: Desarrollarás paciencia y compasión, acéptate tal como eres y aceptarás a los demás, tanto en sus virtudes como en sus defectos. Se impone ahora que te esfuerces para lograr la calma dentro de ti, y te sentirás mejor. Acuario: Limpia tu vida de todo lo que frena tu camino al éxito. Tienes que aceptar esa realidad que te has estado negando, y quítate la venda de los ojos. Podrás ver quién es quién, no todos los que dicen ser tus amigos, lo son de verdad. Piscis: Es momento de observar hacia dónde te diriges y hasta dónde has llegado. No te expongas a situaciones de peligro, o en donde no puedas mantener el control de las mismas. Pon tu cabeza en orden y tus prioridades también.

