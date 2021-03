El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de marzo En este día, Venus ingresará en el signo de Aries. Mira cómo esto impactará tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 22 DE MARZO Y eso mi gente bella, este en este día Venus ingresará en el signo de Aries. Este tránsito comenzará hoy 22 de marzo y durará hasta el 14 de abril, así que te diré cómo influenciará en tu signo. Presta atención. Aries Venus, la estrella del amor, permanecerá en tu signo por 24 días otorgándote el poder de la seducción. Tus gestos, tonos de voz y actitudes se suavizarán haciendo que los demás queden encantados. Tendrás un plus de buena suerte en las cuestiones del corazón. Tauro Durante este período estarás cerrando un ciclo en lo que respecta a las cuestiones amorosas. Por eso podrían reaparecer situaciones o personas del pasado con las que habían quedado asuntos pendientes. Deja que las cosas se encausen solas porque si te precipitas podrías generar confusiones. Géminis Tus amistades se convertirán en tu principal afluente de bienestar durante los próximos días. Participarás de actividades grupales que renovarán tus energías. Si te encuentras soltero podrías conocer a alguien interesante en una salida o evento. Es un momento para disfrutar de la interacción. Cáncer Una corriente de armonía favorecerá tu ambiente de trabajo donde se te ofrecerán nuevas oportunidades. El buen manejo de las relaciones públicas te ayudará a alcanzar una mejor posición. Si estás sin empleo aprovecha los próximos 24 días para reactivar tu búsqueda. Leo Durante los próximos 24 días las cuestiones del corazón tienen los mejores pronósticos. Será un tiempo ideal para que te lances a la aventura junto a la persona que amas. Los viajes presentarán excelentes oportunidades de encuentro para los solteros. Virgo Durante este período estarás a flor de piel y no le pondrás ninguna traba a la pasión. En tus encuentros íntimos te animaras a experimentar cosas nuevas. Aprovecha esta etapa para conectar con tus deseos ocultos y liberarte de cualquier prejuicio. Y no te muevas porque en breve regreso con más de Venus y su influencia en tu signo… Libra Venus, tu estrella regente, transitará por tu signo opuesto durante los próximos 24 días incrementando las posibilidades de que se produzcan encuentros románticos. Tu relación de pareja tomará vigor y si aún estás soltero surgirán propuestas interesantes. ¡Disfruta de este momento! Escorpio Las vibraciones benéficas del planeta Venus impactarán en tu salud y vida cotidiana. Durante este periodo buscarás armonizar tu cuerpo mediante la práctica de ejercicio, la buena alimentación y la incorporación de otros hábitos positivos. Podrás regular mejor tu energía. Sagitario Venus hará que afloren tus encantos y sex appeal volviéndote irresistible a los ojos de los demás. En el ámbito amoroso vivirás momentos de gran plenitud y felicidad. Además, bajo este tránsito, podrías retomar algún hobby o actividad recreativa que te guste. Capricornio Hoy inaugurarás un período de reencuentros con tus familiares que se extenderá por 24 días. En esta etapa podrías recibir visitas significativas o redecorar tu casa. Plantarás la semilla de la armonía y la reconciliación con tus seres más próximos. Acuario Los influjos del planeta Venus te traerán buenas compañías y favorecerán la comunicación con las personas que te rodean. Durante este tránsito estarás más predispuesto a conversar y beneficiarte de otras experiencias. Podrías recibir una declaración de amor. Piscis Venus reactivará tu economía y te traerá excelentes oportunidades de negocios. Los próximos 24 días serán ideales para que formes nuevas sociedades comerciales. En lo que respecta al dinero en la unión encontrarás la fuerza ¡ábrete a las nuevas propuestas! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 25, 49, 54, 70, 92 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego

