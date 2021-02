Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 22 de febrero ¿Cuál es el olor que te queda mejor según los astros? ¡Descubre cuál aroma te ayudará a relajarte y limpiar tu energía con El Niño Prodigio! Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 22 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo una guía con el aroma indicado para cada signo. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries: Las cualidades del Jazmín te darán un fuerte poder. Este aroma dulce, floral e intenso además es conocido por aflojar cualquier tensión. Si en algunos momentos sientes que disminuye tu vitalidad puedes encontrar en esta esencia el estímulo que estás necesitando. Tauro: El Ylang ylan hará que aflore tu belleza y aumentará tu capacidad para gozar y disfrutar. Este aroma dulce, intenso y voluptuoso es un famoso afrodisiaco. Si en algún momento sientes que tu autoestima decae un poco no dudes en recurrir a esta esencia. Géminis: Recurre al Pino en los momentos que estés confundido o sientas que tus fuerzas disminuyen. Este aroma limpio y fresco es bien conocido por aportar guía. Las propiedades de esta esencia te ayudarán a conectarte con los estados más elevados. Cáncer: La dulzura del Anís te ayudará a nutrir tu seguridad emocional. Si en alguna ocasión sientes temor a las pérdidas o te cuesta un poco salir al mundo exterior puedes recurrir a esta esencia para conectarte con la abundancia y evolucionar. Leo: Las propiedades de la Naranja te ayudarán a evitar cualquier sentimiento de tristeza. Si en algún momento te encuentras con mal de amores recurre a este aroma cítrico, cálido y dulce y ya verás cómo te levanta el ánimo. Te sentirás mejor contigo mismo. Virgo: En los momentos en que te sientas un poco sobrecargado recurre al Alcanfor que te ayudará optimizar tu funcionamiento. Este aroma frío, limpio y transparente es un conocido purificador de la mente, el cuerpo y las emociones. ¡Pruébalo y verás! Libra: Las cualidades de la Rosa te armonizarán y te conectarán con tu poder creativo. Este aroma dulce, balsámico y floral siempre ha estado vinculado con el amor. Si por momentos te sientes un poco cabizbajo esta esencia te bridará un enorme consuelo. Escorpio: La esencia ideal para ti es el Sándalo que te ayudará a trasmutar tus necesidades terrenales y a vibrar de una forma más elevada. Este aroma cálido, leñoso y arcilloso suele utilizarse en todo tipo de rituales espirituales debido a que favorece la devoción y la entrega. Sagitario: Un aroma cítrico, fresco y floral como la Bergamota es ideal para ti. Si en algún momento los cambios que experimentas te producen sensaciones de desánimo no dudes a recurrir a esta esencia porque sin dudas restaurará nuevamente tu fe. Capricornio: Creo que después de las experiencias intensas que has vivido el Pachulí te ayudará a liberar tensiones. Este aroma, dulce y penetrante se utiliza para canalizar las emociones estancadas, contenidas o reprimidas ¡así que úsalo! Acuario: El Lemongrass te otorgará el vigor que estás necesitando en este momento en el que te sientes bastante exigido. Este aroma cítrico, oscuro y alimonado estimulará tu creatividad y te ayudará a concretar los diversos proyectos que tienes en mente. Piscis: A ti te aconsejo el aroma a Limón que te ayudará a desatar los lazos que te retienen y que te están impidiendo fluir emocionalmente. Este aroma fresco, ácido y claro te otorgará la cualidad de la transparencia. Recurre a esta esencia para limpiar tu mente y tus sentidos. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 26, 38, 43, 69, 84 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

