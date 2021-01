Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 22 de enero "En este día la Luna hace un trígono con Plutón. Esta confluencia que se dará en signos de tierra movilizará tus energías". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Viernes, 22 de enero ¡Feliz viernes, gente bella! ¡Llegó el fin de semana! Te cuento que en este día la Luna hace un trígono con Plutón. Esta confluencia que se dará en signos de tierra movilizará tus energías para que puedas prosperar en lo económico y profesional. Hoy debes evitar manejarte con medias tintas, así que avanza con determinación para alcanzar tus propósitos. Pon en marcha tus recursos y explota tu potencial porque el mundo necesita lo que tienes para brindarle. Tus emociones se volverán más intensas, pero debes evitar el conflicto. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI ACTIVIDAD ME RESTAURA". Si hoy, 22 de enero es tu cumpleaños… Comenzarás una etapa de gran renovación que repercutirá en todas las áreas de tu vida. Te darás cuenta de que está en tus manos la posibilidad de transformar la realidad que te rodea y de mejorarla. Los afectos serán tu principal apoyo. La copa de la suerte: 9, 15, 23, 34, 41, 80 ARIES Las influencias planetarias te ayudarán a desprenderte de algunos apegos que no te dejaban avanzar. Si estabas pensando en ganarte la vida de una manera más independiente este es el momento de comprometerte con tu futuro. Confía en tus talentos. TAURO Tu estado de ánimo se verá afectado por desacuerdos que surgirán en tu ámbito de trabajo. Todo esto será a causa de cambios y movimientos que no estaban previstos. Sienta tu posición, pero disponte a ceder porque no lograrás nada mostrándote intransigente. GÉMINIS El pasado cobrará relevancia poniendo sobre la mesa algunos asuntos pendientes para que les des un cierre. A la vez prestarás mayor atención a aquellos que menos tienen y sentirás la necesidad de ayudar. Ocuparte del bienestar de los demás te traerá paz interior. CÁNCER Los astros indican que debes ser fiel a tus ideales y trabajar con perseverancia poniendo cada día un poco de ti para que tus sueños se puedan concretar en el futuro. Cualquier proyecto o emprendimiento que inicies hoy dará muy buenos frutos. LEO Los niveles de exigencia aumentarán debido a que tendrás que coordinar diferentes actividades y atender compromisos de manera simultánea, aunque en los momentos más difíciles obtendrás colaboración. Cuando estés en la cumbre asegúrate de recompensar a quienes posibilitaron tu éxito. VIRGO En este fin de semana te resultará difícil desconectarte de las obligaciones diarias y los pendientes podrían asomarse por tu mente una y otra vez. Necesitarás mirar las cosas desde otra perspectiva, hoy la recreación será tu mejor polo a tierra. LIBRA En este día los tramites por legados, herencias o divorcios podrían verse un poco demorados. Por eso es recomendable que evites ponerte ansioso. Más bien fíjate alternativas para destrabar las cosas. La paciencia y la tenacidad serán tus mejores aliadas. ESCORPIO Hoy podría resultarte difícil llegar a un acuerdo con tu pareja por eso mejor respira hondo y deja las conversaciones para otro día. Si te encuentras soltero aprovecha este momento para rebobinar y detectar lo que no funcionó en tus relaciones anteriores. SAGITARIO Podrían surgir algunos malos entendidos en la esfera del trabajo que luego traigan complicaciones. Por eso trata de no dar nada por sentado e intenta repreguntar las cosas hasta estar seguro de que las entendiste. Evita las charlas superfluas que puedan desconcéntrate. CAPRICORNIO Los cuerpos celestes exaltarán tus cinco sentidos provocándote deseos de comer cosas ricas, visitar lugares lujosos y comprarte alguna pieza exclusiva. Pero te recomiendo que te controles porque en el afán de darte los gustos podrías realizar gastos desproporcionados. ACUARIO En este día te recomiendo que te manejes con cuidado porque con tus palabras podrías herir la susceptibilidad de un ser querido. Es fácil hablar desde afuera pero hay veces que es necesario ponerse en los zapatos del otro. Baja a la realidad. PISCIS Los tránsitos planetarios indican que sería oportuno implementar algunas variaciones para salir de la monotonía. Podrías intercambiar ideas con otras personas o aprender cosas nuevas a través de la lectura o el estudio. Busca nueva información sobre tus temas de tu interés.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 22 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.