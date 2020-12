El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 22 de diciembre

Close

MARTES, 22 DE DICIEMBRE ¡Feliz y bendecido martes, mi gente! Hoy comenzamos este día con la afortunada influencia de la luna que se encuentra formando un trígono con el sol. Esta es una gran energía porque tendrás mucha suerte con el sexo opuesto. Además, disfrutarás de una armonía íntima que te generará mucha satisfacción personal. También recibirás el apoyo incondicional de tus familiares y amigos más cercanos en todo lo que hagas. Prepárate para vivir una jornada muy plena y disfrutar al máximo hasta de los detalles más mínimos de la vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME SIENTO SATISFECHO CONMIGO MISMO". Si hoy, 22 de diciembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo te desenvolverás con más confianza a nivel profesional. Tu autoestima empieza a afianzarse. Presta atención a tu alrededor que en cualquier momento te llega el gran amor. La Copa de la Suerte: 15, 26, 37, 54, 68, 91 Aries: Hoy serás cauteloso, pero práctico en asuntos relacionados con la educación, la filosofía o los viajes largos. En ocasiones te sentirás limitado para considerar nuevas ideas, pero podrás hacer uso de tu libertad para aplicar algunos cambios en tu vida. Tauro: Durante la jornada serás bueno para tratar con el dinero de otras personas por tu sentido cuidadoso y detallista. Sin embargo, cuídate de no excederte porque se trata de un recurso que no te pertenece, especialmente si hablamos del dinero de tu pareja. Géminis: Ahora te tomarás la idea del matrimonio muy en serio y si estás iniciando una relación sentirás el deseo de comprometerte desde un inicio. Sin embargo, ten cuidado con este impulso a nivel laboral, especialmente si tienes un socio. No controles lo que no te pertenece. Cáncer: Será muy importante que te hagas controles médicos periódicos porque podrían aparecer dolores de huesos y problemas en los dientes y en la piel. Hoy sentirás el ambiente un poco pesado, pero si dejas a un lado el pesimismo, será más sencilla de sobrellevar. Leo: Hoy te sentirás un poco tenso en los espacios de diversión y entretenimiento, porque no estarás muy sociable. Incluso, serás un poco rígido si estás con niños, y los romances los vivirás con seriedad, y no como aventuras de placer y pasión. Virgo: Sentirás demasiadas responsabilidades en tu casa, aunque al mismo tiempo te servirá para poner orden en tu vida. En estos momentos sentirás que debes esmerarte para construir un hogar seguro. Tendrás que aplicar tu esfuerzo al para alcanzar un desarrollo personal. Libra: Los viajes serán escasos y si estás estudiando tus palabras tendrán su peso, aunque podrían ser malinterpretadas. Por otro lado, Si tienes hermanos evita cualquier problema, más bien dedícate a levantar tu ánimo y pasar un buen día. Escorpio: Ahora estarás muy pendiente del dinero porque pensarás que no te alcanza y te sentirás restringido para adquirir algunas cosas que necesitas y deseas. Te recomiendo que controles la ansiedad que esto te genera, relájate y ni pienses en cambiar de trabajo. Sagitario: Hoy te sentirás un poco pesimista por la posición en la que estás a nivel laboral, pero recuerda que a veces nos toca hacer sacrificios para aspirar a mejores oportunidades. Te aconsejo que te hagas infusiones con flores de Bach para el cansancio físico y mental. Capricornio: Te sentirás controlado por fuerzas desconocidas para ti. Recuerda que, si reprimes tus sentimientos, no podrás manejar adecuadamente tus asuntos. Despiértate porque tú podrías convertirte en una persona muy importante para ayudar a los demás. Acuario: Hoy te sentirás un poco limitado en tus anhelos porque estarás inspirado en la grandeza. Si bajas tus expectativas, todo será más fácil. Con tu grupo de amigos te conviene involucrarte con una causa humanitaria, y trabajar duro por ella. Piscis: Hoy te replantearás el esfuerzo que estás haciendo en tu lugar de trabajo, porque tus acciones sobrepasan los límites. Analiza si tus ambiciones son demasiado elevadas e imposibles de alcanzar y sobre todo piensa si los demás reconocen tu dedicación.

