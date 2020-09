El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 21 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz lunes, mi gente bella! Les cuento que mañana ocurre un evento astrológico muy especial. Se trata del Equinoccio de Otoño en el hemisferio norte, así que hoy te diré cómo influyen estas energías en tu signo zodiacal… Aries: Deberás tener mucho cuidado con las sorpresas inesperadas porque este tránsito estará muy asociado a cuestiones de embarazo, así que si no estás buscando hijos por ahora, lo mejor es que te cuides. Por otro lado, tendrás recursos económicos a tu disposición para emprender un negocio. Tauro: Con la paulatina reapertura de los aeropuertos tendrás la oportunidad de hacer viajes y establecer conexiones en otros países que serán de gran ayuda para tu crecimiento profesional. Si tienes la oportunidad de establecer alianzas con empresas de otros lugares, hazlo con confianza. Te irá muy bien. Géminis: A partir de este momento, las relaciones con tus parientes y vecinos serán más armoniosas porque estarás presto a las reconciliaciones. También deberás tomar decisiones importantes sobre tu futuro, por lo que te recomiendo que te dejes guiar por tu intuición y lo que te dicte el corazón. Cáncer: Se presentarán algunas disputas de dinero a causa de un descuido financiero que tendrás. Esto te enseñará a ser más responsable con tus finanzas y evitar que otras personas hagan un mal manejo de tus recursos. Recuerda que no se puede confiar en todo el mundo. Leo: Será un periodo ideal para ti porque alcanzarás ese éxito profesional que tanto deseas. Te apoyarás en personas que, como tú, se esforzarán por una meta en común y encontrarás respuestas e ideas creativas a través de tu intuición. Déjate guiar y confía en tu poder. Virgo: Por fin te vas a enfrentar a tus miedos y frustraciones con valentía y confianza. Este Equinoccio llegará a recargarte de fuerza para dejar atrás esos temores que no te dejaban avanzar. Será muy importante que, a pesar de tu desinhibición, puedas mostrarle respeto a las personas que lo merecen y se lo han ganado. Libra: Algo no estará funcionando muy bien a nivel familiar, pero el Equinoccio de Otoño llegará a darte las herramientas para arreglarlo. Los astros estarán de tu lado y te darán la sabiduría que necesitas para tomar la iniciativa. Todos valorarán tu gesto y te corresponderán de forma positiva. Escorpio: Este Equinoccio de Otoño te dará la capacidad de impactar de forma positiva la vida de los demás, a través de tu personalidad. Te presentarás de forma autoritaria y confianza, pero sin olvidarte de la calidez humana que te permitirá conectarte emocionalmente con los demás. Sagitario: En este nuevo ciclo será muy importante que tengas cuidado con tu salud en general, ya que existirá riesgo de accidentes, fiebres o enfermedades asociadas a productos químicos. Tendrás que ocuparte de tu estado físico, aunque la clave está en descansar y darle a tu cuerpo el reposo que merece. Capricornio: Durante este tiempo el balance será la clave, porque puedes encontrarte cada vez más involucrado en acuerdos comerciales relacionados con compartir recursos o dinero prestado. De ser así, deberás tomarte tu tiempo para pensar con cabeza fría y tomar decisiones inteligentes. Acuario: Ahora recibirás el apoyo de personas influyentes que te ayudarán a aclarar algunos puntos de tu proyecto. Estarás trabajando de lleno en tu carrera profesional, pero recuerda no olvidarte de tu familia y dedicarle tiempo, para que no te sientan tan alejado. Piscis: Será un buen momento para organizar y mejorar tus relaciones públicas y personales. Gente interesante e influyente entrará en tu vida para ayudarte, sin embargo, será necesario que vigiles las intenciones que tienen antes de involucrarte. No te dejes pintar pajaritos en el aire. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 27, 39, 57, 60, 81 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

