El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 21 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz y bendecido miércoles, mi gente bonita. Hoy los saludo con mucho cariño y como siempre trayéndoles las mejores predicciones para el día. Les cuento que la Luna se encuentra en el signo de Capricornio. El éxito en todos los aspectos de tu vida será tu prioridad por estos días, pero óyeme bien, no dejes que tu afán de asumir el poder en todas tus formas te nuble la vista y termines pasando por encima de los demás. Concéntrate en construir tus planes y proyectos de forma justa y sin presionar a aquellos que están a tu alrededor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “SOY HONESTO EN MIS COMPORTAMIENTOS Y FORMAS DE PROCEDER”. Si hoy, 21 de octubre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo que comienzas lo mejor sería que trabajes sobre tu paciencia y tolerancia frente a las cuestiones referidas a lo laboral. Te sentirás con más confianza para superar cualquier obstáculo que se te presente. La Copa de la Suerte: 7, 20, 45, 58, 64, 78 Aries: Si quieres llevar una relación sana, entonces tendrás que participar a esa persona que te apoya incondicionalmente en todos tus planes. No le restes importancia a lo que dice y no busques conflictos como acostumbras, sé más considerado. Tauro: Evitarás cualquier problema que te puedas ganar sin necesidad y además te alejarás de aquello que pueda preocuparte o dañar tu salud física y mental. Te recomiendo que te rodees de personas alegres y con buena energía, creando a tu alrededor un ambiente placentero. Géminis: Ahora te vas a dar el lugar que mereces y no le vas a pedir amor a quien no te corresponde. Aguarda a que llegue la persona que te entregue su corazoncito sin pedirte condiciones. Exige lo que te mereces y deja que Dios cumpla con sus tiempos perfectos. Cáncer: Tendrás una muy buena energía y eso lo notará cualquier persona que se relacione contigo o esté cerca de ti. Recuerda siempre poner amor en todo lo que hagas. Además, contarás con el apoyo de tus familiares en muchos los proyectos que quieres emprender. Leo: De tu fuerza de voluntad dependerá tu éxito, así que acciona en aquello que deseas y de esta manera lograrás tener un abanico de posibilidades. Los desafíos se te presentarán como una oportunidad para lograr nuevas cosas. Anímate a cumplirlos. Virgo: Llegó el momento de despertar porque el éxito estará esperando por ti. Aprovecha tu capacidad de análisis y sal al mundo para expandir los talentos que tienes guardados. La buena fortuna estará de tu parte y tu sector de las finanzas mejorará en forma notable. Libra: Estarás abierto al cambio y preparado para adaptarte a lo que te toque vivir. Tus deseos de hacer las cosas a tu manera tomarán el control de tus acciones y así podrás poner en práctica muchas de tus ideas. Es el momento, no lo dudes. Escorpio: Hoy sentirás un fuerte deseo de solidarizarte con los que más necesitan. Te sentirás inspirado para crear situaciones que de alguna manera ayuden a los que más esperan de ti. Desarrolla tu espiritualidad y verás un cambio. Sagitario: Trata de comunicarte y compartir con tus amigos esas ideas que pasan por tu cabeza, porque son muy interesantes y serán aceptadas para ponerlas en práctica. Si no, te quedarás afuera de la diversión. Confía más en ti y déjate llevar por tu intuición. Capricornio: Los cambios de trabajo, si es lo que te toca experimentar ahora, significarán el principio de un período de éxitos y buenas entradas de dinero, o sea que la prosperidad está de tu lado. Prepárate para todo lo bueno que te viene y agradécelo al universo. Acuario: Tendrás el ímpetu para hacer lo que quieras en esta vida y no te arrepentirás. Ten presente que tu edad no importa, nunca es tarde para estudiar lo que te gusta. Lánzate a conquistar tus sueños de la mano de las estrellas que están de tu lado. Piscis: Tendrás que confiar en lo que te dice tu corazón a la hora de conocer a una persona. Eres alguien muy intuitivo, que sabe diferenciar cuando alguien posee buena esencia, así que déjate guiar y préstales atención a las señales del universo. No te equivocarás.

