El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 21 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Les cuento que hoy la paciencia y la tolerancia estará escasa debido al sextil que tiene la Luna con el planeta Urano. Desde ya te digo que te prepares para controlar tus impulsos y deseos de discutir con todo el mundo. No es culpa tuya, ni de los demás, es solo que la energía astral te predispone a estar como “mírame y no me toques”. No dejes que exista tensión emocional en ninguna de las áreas de tu vida. Comunícate bien con todos los que se relacionan contigo y verás que no habrá nada de lo que te tengas que preocupar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “CONTROLO MI TENDENCIA A DISCUTIR Y GENERAR CONFLICTOS” Si hoy, 21 de noviembre, estás de cumpleaños… Tendrás la ayuda del cosmos para poder entender lo que es importante en la vida, porque el Sol entra en tu signo y se forma la Luna Nueva. Aprenderás a vivir libre de prejuicios asumiendo algunos riesgos. La Copa de la Suerte: 10, 18, 44, 59, 63, 95 Aries: Pondrás acción en tu vida, especialmente si hace mucho tiempo que no viajas. Te saldrás de tu rutina y durante un mes explorarás en lo nuevo y lo desconocido. ¡El Sol y la Luna te impulsan a la aventura! Tauro: Te espera un mes saturado de encanto y magnetismo en lo sentimental. Todo proyecto en conjunto con tu pareja o tu socio promete ser exitoso. Si estás solo, llegará a tu vida una persona que te transformará. Géminis: Podrán surgir conflictos en tu relación, pero los manejarás con inteligencia, y sabrás poner una buena dosis de comprensión y cariño. Estrecharás aún más los lazos afectivos y los de alianzas comerciales también. Cáncer: Préstale atención a tu salud, aun cuando te sientas bien, porque así serás más eficiente en todo lo que hagas. Si necesitas trabajar en tus relaciones sentimentales o comerciales, este mes es el tiempo indicado. ¡Sigue cuidándote! Leo: El amor te rondará muy de cerca, y las oportunidades en aventuras amorosas se te presentarán si estás solo aún. Ahora tomarás las cosas con calma y buscarás pasar momentos agradables con tu ser querido. ¡Disfruta! Virgo: Los fuertes rayos del Astro Rey iluminarán tu hogar, por lo que te dedicarás a decorar la casa, cocinar y pasar más tiempo en familia con tus seres queridos. Este será un período de sorpresas y cambios agradables. Libra: Vecinos, amigos y familiares demandarán más de tu atención, pero tú sabrás cómo repartirte y dedicar tiempo a todos. Tu vida estará muy activa. Estarás en tu mejor período, ya que tu palabra será indiscutible y cordial. Escorpio: No le des importancia a lo material, y demuestra tu amor con palabras y gestos. Controla tus impulsos, estarás con ganas de gastar más de lo que debes. Planifica salidas, pero deja que los demás también aporten a los gastos. Sagitario: Disfrutarás de la conquista y los placeres del amor, pero sin comprometerte porque te mostrarás muy selectivo. Irradiarás belleza y atractivo, no importa la edad que tengas, pues tu poder de atracción aumentará. Capricornio: Cambiará tu actitud ante lo que te perturba, buscarás y encontrarás la verdad y el amor. Si estás en busca de pareja, dale tiempo al tiempo y no te precipites en asuntos sentimentales por estos días. Acuario: Tendrás muy buenos amigos que reconocerán lo que tú vales como persona. Lo negativo se alejará, la responsabilidad por tus obligaciones estará presente, pero no opacará tus deseos de divertirte en buena compañía. Piscis: Serás director y guía de todo lo que emprendas, y los resultados serán exitosos. Podrás haber sufrido traiciones y desengaños en tu profesión, pero te recuperarás seguramente. Te asociarás con gente que comparte tus intereses.

