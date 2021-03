El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de marzo Estarás más empático y dispuesto a incorporar nuevos seres a tu circulo afectivo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO, 21 DE MARZO ¡Feliz domingo, mi gente bella! Te cuento que en este día la Luna transitará por la constelación de Cáncer desde donde hará un maravilloso trígono con Mercurio. Este aspecto te ayudará a poner en palabras tus sentimientos y a trasmitirles a tus seres queridos lo que significan para ti. A la vez, estarás más empático y predispuesto a incorporar nuevos seres a tu circulo afectivo. Es un momento para que abras las puertas de tu hogar y para que brindes tu calor y cuidados a quien lo necesita. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI ENERGÍA PROTECTORA TRASCIENDE". Si hoy, 21 de marzo, estás de cumpleaños… Hoy recibirás el afecto, la contención y el calor de tus familiares. Será un día colmado de emocionalidad en el que vendrán a ti memorias de otros tiempos. Te sentirás profundamente orgulloso de tus raíces y orígenes. Recordarás los sabores de la infancia. La Copa de la Suerte: 27, 39, 42, 65, 71, 97 Aries Tu vida familiar cobrará mayor protagonismo. Es posible que tengas que aplazar algunos planes para ocuparte de los que más quieres o que te veas en la situación de tomar una decisión en el campo de los afectos. Asume un rol más protector. Tauro Será un día en que mantendrás un excelente nivel de comunicación. Reanudarás el contacto con un pariente que no frecuentabas hace tiempo y este reencuentro te conmoverá profundamente. No dudes en manifestar tus sentimientos a través de las palabras ¡encontrarás retorno! Géminis En este día podrían surgir algunos gastos extras que te lleven a repensar tu presupuesto y a modificar tu agenda económica. Pero todo indica que encontrarás la forma correcta de resolver los imprevistos. Céntrate en solucionar tus necesidades primordiales. Cáncer La Luna ingresará en tu signo exaltando tu carácter cálido y protector. Darás comienzo a una etapa de 28 días en la que te esforzaras para cumplir tus objetivos. Todo lo que siembres hoy crecerá en terreno fértil ¡decide de acuerdo a un plan! Leo Debido al cansancio acumulado podrías sentirte un poco susceptible y gruñón. Asique trata de mimarte, relajarte y de no imponerte mayores esfuerzos. Pasar un tiempo a solas contigo te ayudará a encontrar tu refugio interior ¡date esa pausa que tanto necesitas! Virgo Se darán las condiciones ideales para que te reencuentres con tus amigos y para que se pongan al día de todas las novedades. Reinará un clima de calidez y de empatía que te permitirá establecer una conexión profunda. Deja que el intercambio fluya a su ritmo. Libra Venus, tu astro regente, se asociará al Sol en la constelación de Aries trayéndote la oportunidad de encontrar tu centro y de clarificar tus deseos. En el plano amoroso inaugurarás una etapa plena de acción, pasión y atractivos. Lo darás todo por una persona. Escorpio Estás necesitando tomarte un recreo de las actividades diarias y olvidarte de cualquier tipo de preocupación. Regálate un día de descanso en un ambiente bien confortable donde no te falte la buena comida. Un masaje no te vendrá nada mal. Sagitario En el ámbito sexual te convendrá ir graduando la intensidad y avanzar de a poco para no asustar a tu compañero. Date el tiempo necesario para adentrarte en el universo del otro, recorrerlo y explorar sus recovecos ocultos. Muévete con tacto y sensibilidad. Capricornio La Luna ingresará en Cáncer tu signo complementario trayendo un halo de romanticismo que influenciará benéficamente en tus relaciones. La conexión con tu pareja se volverá mucho más afectiva y fluida. Los solteros recibirán una invitación misteriosa y sugerente. Acuario Este es un momento para que salgas del ámbito de la mente y para que te ocupes de atender los requerimientos de tu cuerpo. Será buena idea que evites los productos enlatados. Tomate tu tiempo para elaborar y saborear tus comidas. Piscis Hoy querrás sentirte de una manera especial haciéndote un auto regalo o brindándote alguna gratificación extraordinaria. Pero ten cuidado de que el afán de consentirte no te lleve a incurrir en gastos excesivos. Date un gusto acorde a tu presupuesto.

