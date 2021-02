Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de febrero La atmósfera estará cargada de muchísimo romanticismo y de posibles encuentros. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO, 21 DE FEBRERO ¡Feliz domingo, mi gente bella! Les cuento que en este día la Luna hará un trígono perfecto con Venus que cargará la atmosfera de romanticismo. Te sentirás motivado para interactuar con otras personas. Querrás rodearte de belleza y mirarás el mundo con buenos ojos. Será un excelente momento para brindar y esparcir un mensaje positivo. Recuérdale a la persona que está a tu lado cuanto la amas y demuéstrale cuanto disfrutas de su compañía. Si estás soltero mira a tu alrededor porque habrá diversas posibilidades de encuentro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY EN ARMONÍA CON MI ENTORNO". Si hoy, 21 de febrero, estás de cumpleaños… Los cuerpos celestes traerán aires de renovación y armonía a tu vida. Sentirás que tus vínculos afectivos atraviesan por un momento de esplendor y esto te llenará de dicha. Una persona con la que habías pedido el contacto retomará su interés por ti. La Copa de la Suerte: 18, 31, 48, 66, 73, 95 Aries Los cuerpos celestes señalan que vivirás momentos gratificantes y que se abrirán las vías de comunicación. Será un excelente oportunidad para salir a pasear y a recorrer lugares en compañía de otro ser. El movimiento estimulará tu mente y tu creatividad. Tauro Venus, tu astro regente, hará un trígono con la Luna trayendo una corriente de aire fresco en tu vida. Podrás disfrutar de un respiro y darte los gustos. Comparte tú buena fortuna con aquellos que te ayudaron a conseguir lo que tienes. Géminis Mercurio, tu planeta regente, se puso directo reactivando tus asuntos. Luego de haberte tomado un buen tiempo de reflexión tienes más claras tus ideas y estás listo para moverte con mayor libertad. Las nubes de confusión se disiparán y el entendimiento fluirá nuevamente. Cáncer Hoy serás como una antena que captará las señales del cosmos. Tus seres de luz estarán muy cerca y se comunicarán contigo a través de sueños o por otros medios inusuales. Por eso será clave que te mantengas un estado contemplativo. Leo El dialogo con las personas que te rodean cobrará dinamismo. Si te encuentras en pareja será un buen momento para retomar las conversaciones y proyectar juntos un futuro en común. Los que están solteros estarán dispuestos a escuchar diferentes propuestas. Virgo Mercurio, tu astro regente, se pondrá directo destrabando algunos asuntos que te tenían un poco preocupado. A partir de hoy te sentirás más funcional y operativo. Si atraviesas por algún problema de salud tendrás mayores chances de dar con el tratamiento indicado. Libra Los cuerpos celestes traerán una corriente de energías positivas a tu vida. Conocerás a personas que estimularán tus ganas de crecer y que te guiarán para que encuentres nuevas vías de desarrollo. Los asuntos vinculados a inmigración, estudios o viajes tomarán el rumbo deseado. Escorpio En este día resolverás un conflicto familiar y esto te llevará a renacer de tus propias cenizas. Sentirás un shock de energía positiva que te reactivará y te ayudará a continuar transformando tu vida. Te sentirás con ánimos de resolver nuevos desafíos. Sagitario Este será un día ideal para forjar nuevas alianzas tanto en el ámbito personal como en el de trabajo. Habrá una corriente de armonía y colaboración con las personas que te rodean. Recibirás consejos útiles que te ayudarán a introducirte en nuevos campos. Capricornio Los astros irradiarán una energía de fluidez, liviandad y armonía generando efectos positivos en tu vida cotidiana. Es un momento ideal para que armonices tu hábitat mediante el uso de aromas, sonidos e instrumentos sanadores. Crea a tu alrededor un ámbito benéfico. Acuario Mercurio, el astro de la comunicación y de la inteligencia, retomará su movimiento directo tu signo. A partir de ahora tendrás mucho más claro cuáles son tus mejores opciones y alternativas. Se darán las condiciones ideales para que tus proyectos avancen. Piscis En este día el pasado inundará tu mente y movilizará tu universo afectivo. Recordarás un antiguo amor que marcó un antes y un después en tu vida. Retomar el contacto con antiguas experiencias te ayudará a descubrir una nueva dimisión interior.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 21 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.