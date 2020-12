Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 21 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN LUNES, 21 DE DICIEMBRE Feliz y bendecido comienzo de semana, mi gente bella. Les cuento que hoy ocurre el Solsticio de Invierno en el hemisferio norte y, además, también se da la Gran Mutación a Acuario, para marcar el comienzo de una nueva era… Presta atención a lo que te espera. Aries: En este nuevo ciclo vas a sacrificar tus planes de ocio para alcanzar tus metas, pero reconocerás la importancia de pasar tiempo con tus seres queridos. Recibirás interesantes propuestas de trabajo y negocios, que te llevarán más lejos de lo que en algún momento habrás pensado. Tauro: En este nuevo comienzo vas a definir cuál es el camino que quieres recorrer y estarás preparado para abrirte a nuevas experiencias sentimentales. También vas a complacer tus necesidades y a darte esos lujos que antes no podías. Tu salud estará en las mejores condiciones, pero tendrás que ser precavido. Géminis: En esta nueva era vas a ser más organizado y las relaciones serán mucho más efectivas. También hallarás estabilidad en la parte sentimental, ya sea que te encuentres solo o con pareja. Cualquier puerta que estuvo cerrada se abrirá y podrás tener mayor claridad de tus propósitos. Cáncer: En este momento se exaltará tu comunicación y a nivel personal, crecerán en ti las ganas de ser más coqueto y apasionado. También prepárate porque tu economía será muy próspera y habrá mucho flujo de dinero. Te permitirás darte algunos gustos y viajar a muchas partes. Leo: Prepárate para vivir un periodo lleno de energía y diversión. Esta actitud te servirá en tus relaciones sentimentales porque vas a conquistar muchos corazones. A nivel económico, verás crecer tus ingresos progresivamente y tendrás que ser prudente con quienes te asocias. Virgo: Con la gran mutación a Acuario te vas a concentrar en tu área profesional, sin quitarle valor y atención al sector de las relaciones personales. En este periodo vas a organizar tus finanzas y enfocar tus metas. Cualquier ayuda que recibas será para tu bien, así que permítete expandir tu mente. Libra: En este nuevo ciclo sentirás la necesidad de hallar una persona que, además de ser tu pareja, sea tu aliada y confidente, y con quien puedas contar. En el sector económico podrás resolver cualquier problema de dinero que tengas actualmente y prepárate para los nuevos inicios a nivel laboral. Escorpio: Este será tu momento para liberarte. Te sentirás satisfecho contigo mismo y esa tranquilidad será la clave para definir el rumbo que tomarás. El flujo de dinero será muy bueno, por lo que es muy posible que, si aún no lo tienes, puedas trabajar con éxito en tu negocio propio. Sagitario: En esta nueva etapa estarás más pendiente a ti y mejorarás como persona. Los demás te verán cómo alguien con quien vale la pena compartir y construir una relación, y lo más importante es que serás muy cauteloso con tu dinero y la manera en cómo lo inviertes. Capricornio: En esta nueva era crecerás a nivel profesional y ese ímpetu también impactará tu vida sentimental porque vas a ser más atento con quien desee compartir su vida contigo. A nivel económico mejorarás tus ingresos y podrás ayudar a muchas personas que son importantes para ti. Acuario: Ahora vas a experimentar situaciones que fortalecerán tu carácter y los astros activarán el romance para que puedas conectarte espiritualmente con la persona ideal para ti. También prepárate porque también estarás más productivo y podrás lograr grandes negocios. Piscis: En esta nueva era los astros estarán de tu lado para que sigas adelante. Si tienes pareja, vas a desear comprometerte más y si estás soltero encontrarás a alguien que comparta tu visión de la vida. Además, aprenderás a darle mayor valor al flujo de dinero. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 19, 37, 48, 61, 80 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

