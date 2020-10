Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 20 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio ¡Feliz y bendecido martes para todos, mi gente bella! Les cuento que para este día los ánimos estarán al 100% gracias a la cuadratura de la luna con el planeta Marte. Si te venías sintiendo apagado, sin ganas o desmotivado, pues ahora por fin llega esa inyección de vitalidad que tanto estabas necesitando. Sin embargo, tienes que saber establecer los límites porque tanta energía puede rayar con una excesiva violencia hasta el punto de realizar actividades que pongan en riesgo tu bienestar físico o mental. Sé sensato y no te excedas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "USO ESTE TORRENTE DE ENERGÍA PARA COSAS POSITIVAS" Si hoy, 20 de octubre, estás de cumpleaños… Tu meta será perdonar y olvidar cuestiones familiares pasadas, tienes que darle otra oportunidad a aquella persona que sin querer te lastimó. Aprenderás que todos podemos cometer errores y merecemos otra oportunidad. La Copa de la Suerte: 1, 22, 32, 50, 74, 90 Aries: Te sentirás un poco incomprendido y desearás que las personas que comparten tu vida puedan escucharte mejor. De todas formas, tendrás buen humor y pensamientos positivos, y serás portador de buena suerte para muchos. Tauro: Verás que es necesario que descanses más y actives tu cuerpo con un buen plan de ejercicios, si no aparecerá un estrés que no te conviene y te sentirás abatido. Préstale más atención a tu salud física y aléjate de las amistades que no te convienen. Géminis: Será el momento indicado para elegir el lado positivo de la vida y cambiar el color a todo lo que te entristece. También dejarás de tener pensamientos negativos porque eso no te llevará a ningún lado agradable. Pídele al universo que te ayude en este asunto. Cáncer: Pasarás por una atapa muy bella en estos tiempos. Tu futuro se verá lleno de excelentes oportunidades para ti, así que espero que sepas aprovecharlas. De esta manera te darás cuenta de que puedes ser feliz y poner alegría en tu hogar. Leo: Finalmente te despertaras del letargo en el que te encontrabas y te atreverás a poner en acción tus ideas brillantes que te dejarán buenos beneficios. Así que saca a la luz los proyectos que tenías dormidos. ¡Llegó el momento de ponerte a trabajar! Virgo: La fortuna te rondará y tú sabrás aprovecharla de la mejor manera. Ahora podrás distinguir las buenas posibilidades de éxito, porque te encuentras más sabio y maduro, gracias a las experiencias en que te has visto envuelto. ¡Ve hacia esas metas! Libra: Será un excelente momento para pensar solo en ti. Te dedicarás a embellecer tu imagen y, si puedes, cómprate algo lindo que te agrade y mejore tu vestir y apariencia. Piensa en nuevas alternativas a tu favor, como un posible cambio total de look. Escorpio: Estarás envuelto en un estado de soledad que no te conviene, así que tendrás que salir al mundo para oxigenarte. Será importante que te pongas en contacto con familiares y buenos amigos. Dedícales más tiempo, demuéstrales todo tu afecto. Ya es tiempo. Sagitario: El plano de las amistades es el tema que ocupará tu mente en este tiempo. Se repetirá una situación que ya has vivido con uno de tus amigos debido a su inmadurez, pero en esta oportunidad intenta aconsejarlo. Ayúdalo a decidir porque te necesitará más que nunca. Capricornio: Hoy aumentará tu compromiso y tu nivel de exigencia para lograr tus objetivos en el campo de tu profesión. Concentrarás tus energías en alcanzar lo que quieres. Te aconsejo que te encuentres bien despierto para no cometer errores. Acuario: Sentirás que mereces regalarte unos días solo para ti, ya que no puedes vivir siempre al servicio de los demás. Quienes te rodean tendrán que entender que no pueden disponer siempre de ti. Haz reajustes para tener más tiempo libre y disfrutar. Piscis: Hoy comenzarás el día con muchas ganas de levantar tu autoestima para no sentirte negativo. Si crees que nadie te comprende te convertirás en tu peor enemigo, así no te alejes de los que pueden hacerte feliz. Posees amistades que valen la pena.

