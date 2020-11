Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 20 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el fin de semana y el cuerpo lo sabe, mi gente bella! Les cuento que hoy tenemos a la Luna entrando al signo de Acuario, así que te sentirás muy altruista y con ganas de ayudar a los demás. Vas a estar dispuesto a apoyar a tus amigos de forma desinteresada, imparcial y sin ataduras. Te sentirás muy bien si compartes este día al lado de tus seres queridos; una reunión social, una ida a cine o una salida a comer pueden ser buenas opciones para ti. Así que aprovecha para hacer un plan diferente durante este día. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ME ENTREGO EN AYUDA Y APOYO HACIA LOS DEMÁS” Si hoy, 20 de noviembre, estás de cumpleaños… A partir de este día tu meta será cumplir el logro de los objetivos que te vas a imponer. Iniciarás un proyecto que tienes en vista hace tiempo, dirigiendo la mayor de tus energías para lograrlo con éxito. ¡Suerte! La Copa de la Suerte: 3, 20, 41, 57, 74, 94 Aries: Este fin de semana la energía astral te llevará a enfrentarte a otras realidades, hazlo en lugar de esconderte porque no hay nada malo en ello. Todo cambia y te beneficiará si sabes aceptarlo. Sorprenderás a muchos con tus decisiones acertadas. Tauro: Tendrás que evitar tomar decisiones precipitadas en lo amoroso para sentirte tranquilo contigo mismo. No te enloquezcas con la primera persona que llame tu atención. Si estás en pareja, trata de escucharla más y comprender lo que tenga para decirte. Géminis: Este fin de semana notarás cambios en tu manera de actuar ante situaciones en tu diario vivir. Tendrás que enfrentar los íntimos aspectos de tu vida. No tienes que asustarte, todo lo que te suceda de ahora en más será para tu bien. Cáncer: Se vienen buenos días en lo sentimental porque tendrás mucho impulso para vivir experiencias diferentes. Estarás mejor acompañado en tus conquistas amorosas y si tienes una pareja de muchos años será momento de asumir un compromiso serio. Leo: Este fin de semana harás justicia por los que no se atreven a defenderse. Levantarás tu voz en beneficio de los más débiles y tomarás la iniciativa para romper las fronteras que te limitan. Eres una persona con una gran nobleza que puede lograr sus metas. Virgo: Este fin de semana tendrás un temperamento que te impulsará a conseguir lo que quieras. Tu fortaleza te permitirá expresarte, y ayudar con tus palabras a otros, aquellos que se sienten incapaces de hacer lo que deben. ¡Suerte en ello! Libra: Ahora podrás relajarte un poco, porque entenderás que todo en la vida tiene remedio y sobre todo en la parte económica. Ten fe y continúa trabajando fuerte, que saldrás adelante. Este fin de semana aumentará tu confianza y optimismo. Escorpio: Te entregarás a lo que el universo tiene preparado para ti y aprenderás de las lecciones que te ha dado la vida. Al tiempo, podrás libérate de lo que no te hace falta y te sentirás muy aliviado. Será un fin de semana de mucha calma y tranquilidad. Sagitario: Este fin de semana podrás descubrir la felicidad en tu interior y dejarás de mirar la vida con ojos negativos para cambiar tu actitud y pensamientos. Cultiva nuevas amistades y fortalece tus lazos e. Enseñarás a otros el camino de la verdad. Capricornio: Este fin de semana se modificará tu entorno y las relaciones superficiales o por interés se acabarán de una vez. Esto te permitirá renovar tu círculo social e incorporar nuevas personas que te aporten cosas positivas. Suelta las ataduras. Acuario: Este fin de semana todo comenzará a moverse de su lugar, y te renovarás totalmente. Si estás solo, atraerás a quien te ayudará económicamente, muéstrate atento a tu alrededor. Si estás acompañado, fortalecerás tus lazos, la armonía reinará. Piscis: Este fin de semana tocarás las puertas que estuvieron cerradas y oportunidades que creías perdidas renacerán con fuerza. Tendrás posibilidades para viajar a un lindo lugar, en donde comenzará un ciclo de realización para ti.

