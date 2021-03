El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de marzo Inicia un nuevo ciclo zodiacal y es importante que conectes con tu fuerza intuitiva. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO, 20 DE MARZO ¡Y eso, mi bella gente, feliz sábado! Les cuento que el Sol ingresará en la constelación de Aries trayendo la primavera en el hemisferio norte y dando inicio a un nuevo ciclo zodiacal. Por eso, durante este Equinoccio te recomiendo que te conectes con tu fuerza instintiva, tu deseo y tu intención y que te pongas en marcha. Además, la presencia de la Luna y Marte en la constelación de Géminis te ayudará a descubrir y aplicar las claves para alcanzar el éxito. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MENTE Y MIS ACCIONES ESTÁN BIEN DIRECCIONADAS". Si hoy, 20 de marzo, estás de cumpleaños… El clima que te rodeará será alegre, divertido y festivo. Estarás acompañado por personas joviales que te llevarán a conectar con tu aspecto más luminoso. Te surgirán deseos de realizar viajes, de estudiar y de mantenerte en permanente movimiento ¡tendrás mucho que agradecer! La Copa de la Suerte: 19, 37, 44, 58, 63, 75 Aries Hoy el Sol ingresará en tu signo proporcionándote un grado extra de vitalidad y exaltando tus dones esenciales. Será una ocasión perfecta para que realices una excursión o una salida con amigos. El intercambio te llenará de aliento y fuerza para avanzar. Tauro Hoy los asuntos relacionados las finanzas acapararán tu atención. Las influencias de Júpiter indican que es un momento propicio para que planifiques tu economía a largo plazo y para que determines en rumbo que vas a tomar en lo que concierne al dinero. Amplíate. Géminis Una energía muy potente fluirá a través de ti. Tu cuerpo y tu mente estarán en perfecta sintonía y esto te permitirá actuar con precisión e inteligencia. Te animarás a dar el primer paso hacia una nueva vida ¡no hay límites para tu crecimiento! Cáncer Lograrás saltar una muralla y caer bien parado. Ahora que has atravesado con éxito tantos desafíos tendrás la oportunidad de distender tu mente y entregarte al relax sin ningún tipo de culpa. Cerrarás una etapa con una sensación de triunfo. Leo Apostarás a tus sueños y te sentirás atravesado por una sensación de esperanza. Te asociarás con personas que compartirán tus ideales y que te aportarán un enorme grado de motivación. Si te encuentras soltero podrías conocer a alguien en una fiesta o evento grupal. Virgo Eres un ser sumamente discreto pero esta vez tus logros no pasarán inadvertidos. Una tarea que vienes realizando hace tiempo culminará de manera exitosa y obtendrás el reconocimiento que tanto te mereces. Tus grandes habilidades te ayudarán a alcanzar la cima. Libra Hoy podría surgirte la oportunidad de un viaje o de encarar un estudio en una región lejana. Son momentos en los que brillas de una manera especial y te llegan excelentes ofrecimientos. No dudes en correr riesgos porque una buena estrella alumbrará tu camino. Escorpio Contarás una gran lucidez en el campo de los negocios. Estarás atento a las oportunidades financieras y sabrás como aprovecharlas. Te animarás a explorar nuevas vías para ampliar tu capital. Un allegado te dará el crédito que estás necesitando. Sagitario La esfera amorosa se encuentra doblemente favorecida por los cuerpos celestes. La llama de tu pasión se encenderá y estarás dispuesto a luchar y dar batalla para conseguir aquello que deseas. Tus atractivos se incrementarán y te volverás irresistible. Capricornio Hoy será buena idea que le prestes atención a la dieta y que organices tu agenda cotidiana de una manera más eficiente. Trata de respetar las cuatro comidas diarias pero no caigas en los excesos. Ingiere alimentos más livianos y en raciones más pequeñas. Acuario Hoy apostarás al romanticismo y te jugarás por lo que sientes. Superarás todas tus expectativas y por momentos sentirás que tocas el cielo con las manos ¡sabrás a ciencia cierta a que se refieren cuando hablan de hallar al alma gemela! Piscis El pasado cobrará relevancia haciendo que vuelvan a tu mente memorias de otros tiempos. Es un momento para que habrás el cofre de los recuerdos y permitas que fluyan distintas sensaciones. Aprovecha la ocasión para reanudar el vínculo con antiguas amistades.

