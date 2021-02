Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de febrero ¡Tienes que abrir tu mente! Vienen grandes cambios en el campo del conocimiento. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SÁBADO, 20 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente bella! Hoy la Luna hará un trígono con Júpiter y con Mercurio trayendo grandes avances en el campo del conocimiento. Abre tu mente a nuevas ideas porque esto te permitirá vivir una vida más dinámica y más plena. Rodéate de personas que estimulen tus deseos de aprender y de cultivarte. Puede ser un día excelente para que realices viajes o para que te contactes con gente de otras regiones. Si estás pensando en aprender a hablar otro idioma este es el mejor momento para hacerlo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI INGENIO ME PERMITE CRECER". Si hoy, 20 de febrero, estás de cumpleaños… En este día los astros te ofrecerán todo tipo de estímulos. Se te presentarán múltiples opciones divertidas que despertarán tu curiosidad e interés. Las personas que te rodean estarán disponibles para acompañarte y para conversar de los temas que más te interesan. La Copa de la Suerte: 21, 40, 57, 73, 81, 93 Aries En este día estarás abierto al intercambio y disfrutarás de la compañía de personas interesantes.Se prestarán las condiciones ideales para dialogar y compartir diferentes puntos de vista.Prevalecerá un sentimiento de amistad y fraternidad que te reconfortará enormemente ¡diviértete! Tauro En este día cosecharás los frutos de los esfuerzos realizados durante largo tiempo. Una persona de autoridad te brindará una oportunidad de progreso excepcional que no podrás desestimar. Agradécele al universo este momento en el que crece y prolifera lo bueno. Géminis En este día tendrás que dar un paso importante. Pero no temas porque recibirás un plus de energía que te permitirá tomar la decisión acertada. Habrá cerca de ti personas de mayor experiencia que sabrán orientarte. Tu vida cobrará una dimensión más amplia. Cáncer Estarás más permeable a los impactos positivos y muchas de las barreras que te impedían fluir se desvanecerán. Tendrás la oportunidad de resolver un dilema que viene dando vueltas en tu mente hace tiempo. Despréndete de los vínculos que te atan. Leo Los astros estimularán tus deseos de interactuar con otros y de conocer gente. Será un momento en el que estarás con la mirada puesta en el futuro y en el que evaluarás la posibilidad de implementar cambios. Escuchar distintos puntos de vista abrirá tu mente. Virgo Los astros indican que tu nivel de eficacia se incrementará y que gracias a tu inteligencia podrás resolver cuestiones importantes. Tus logros no pasarán inadvertidos a los ojos de los demás. Creo que recibirás una recompensa por los esfuerzos realizados. Libra Estarás especialmente favorecido por los tránsitos planetarios. Es factible que un golpe de buena suerte cambie el rumbo de los acontecimientos. Podrías recibir una beca de estudio o alguna propuesta que renueve tu vida por completo ¡ábrete a la abundancia! Escorpio Hoy tendrás un olfato especial para detectar las mejores oportunidades de dinero. Te harán un préstamo o te darán un financiamiento que te ayudará a ampliar tus posibilidades. Los tramites por herencias se verán beneficiados así como los negocios con bienes raíces. Sagitario Una buena estrella te acompañará y te guiará en los temas románticos. Tendrás en tus manos la llave de acceso a otros corazones. Si estás en la búsqueda de pareja aprovecha este momento de inspiración para elegir a la persona indicada. Capricornio En este día se presentarán las condiciones ideales para que inviertas en tu salud y en tu bienestar. Podrías comenzar una rutina de ejercicios diarios que te permita oxigenarte y desarrollar mayor flexibilidad. No dudes en recurrir a un guía o entrenador. Acuario La Luna y Venus conspirarán a tu favor otorgándote una cuota extra de sex appeal. Tu relación de pareja se renovará y otra vez aflorará el enamoramiento. Si estás soltero podrás conquistar a esa persona que tanto te interesa gracias a tu toque de originalidad. Piscis La conexión con tus seres queridos será tan poderosa que logrará atravesar las barreras del tiempo y del espacio. Una antigua amistad retornará a tu vida saldando las cuentas pendientes. Estarás sostenido por una red humana de fraternidad y solidaridad.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 20 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.