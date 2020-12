Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 20 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE ¡Feliz domingo, mi gente bella! Les cuento que este día te sentirás muy sensible debido a que la Luna se encuentra en el signo de Piscis, en su casa 5, que representa los pasatiempos, los placeres y el amor. Así que es posible que te sientas inseguro con tu pareja, si la tienes o por el contrario pienses que no eres suficientemente bueno para nadie. No seas tan fatalista, las cosas malas pasan, pero no todo es tan oscuro como crees. Mi recomendación es que canalices estas energías haciendo algo te guste; cantar, bailar, pintar, caminar o hacer ejercicio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “LE VEO EL LADO POSITIVO A LAS SITUACIONES EN MI VIDA”. Si hoy, 20 de diciembre, estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo se activará tu vida social y saldrás a divertirte. Sentirás deseos de liberarte de cargas del pasado y lograrás resolver esas cuestiones. La Copa de la Suerte: 11, 30, 38, 57, 61, 76 Aries: Tu profesión ocupará un primer lugar en tus intereses. Te organizarás para poder seguir adelante con éxito, la posición que alcances será muy importante para ti en el aspecto personal, pero no descuides a tu familia. Tauro: Se exaltará para ti todo lo que sea viajes y nuevos estudios. Conocerás gente diferente y realizarás actividades distintas. Se impone que rompas con la rutina y experimentes en todo lo que no te has atrevido a hacer. Géminis: Tus sentidos se activarán. Es tiempo de mirar en tu interior, de buscar en lo más íntimo de tu corazón y descubrir lo que realmente te da felicidad para estar en paz. Así llegarán cambios importantes en tu vida. Cáncer: Trabajar con otros en cualquier proyecto será beneficioso durante este mes. Si estás unido a alguien aprovecha para analizar bien esa relación y resolver conflictos que puedan estar afectando la misma. Leo: Concéntrate en producir más, especialmente en tus actividades, y en terminar lo que has dejado inconcluso. Tendrás a tu lado gente que demandará más de ti, pero debes entender que este mes te dedicarás al servicio. Virgo: Se acerca un tiempo de brillo, y nada ni nadie podrá impedirte hacer lo que quieres. No te olvides de tus obligaciones, es importante que las cumplas con seriedad. Le sacarás el mejor provecho a la vida. Libra: Se resalta tu vida privada. Eventos del pasado familiar saldrán a la luz para ser resueltos. Una nueva casa podría estar en agenda, tomando en cuenta también los gustos y deseos de aquellos que tanto amas. Escorpio: Es tiempo de escuchar y de prestar atención a lo que los demás tienen para decirte. Tu mundo de las amistades se iluminará. Te llamarán la atención las actividades que son diferentes a las que has hecho hasta ahora. Sagitario: Es tiempo de analizar de cerca si lo que estás haciendo es realmente lo que te gratifica y te hace bien. Realizarás con gusto las actividades sociales que te agradan, donde tú causarás una buena impresión en los demás. Capricornio: Te ocuparás de ti en todos los aspectos. Sentirás la necesidad de expresarte libremente y manifestar tus sentimientos. Te proyectarás muy seguro de ti mismo, y estarás dispuesto a lograr lo que deseas. Acuario: Te aconsejo que tomes tu tiempo para meditar sobre los complejos en tu niñez que aún te puedan estar afectando. Resolverás lo inconcluso para que te liberes. Trabaja con tus miedos y defectos. Piscis: Se acerca un magnífico tiempo de trabajar y colaborar con aquellos que están cerca de ti. Las amistades se iluminan y todo se aclara. Tu vida social se activará, y las invitaciones no faltarán en tu agenda.

