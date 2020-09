El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 2 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Llegó el ombliguito de semana, mi gente bella! Les cuento que para este día tenemos a la luna en piscis en su casa 4, que representa el sector de hogar, la familia y todos los hábitos heredados. Esto significa que tus emociones estarán conectadas a tus seres queridos. Te sentirás apegado a ellos, se darán los espacios para disfrutar de tiempo de calidad y reconocerán grandes cualidades entre todos. Por otro lado, si estás muy concentrado en algún proyecto en particular, será muy importante que visualices y pienses en positivo. Si lo mereces, entonces lo recibirás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “MIS EMOCIONES SE CONECTAN CON LAS DE MIS SERES QUERIDOS” Si hoy, 2 de septiembre, estás de cumpleaños… Este año sentirás la necesidad de cuidarte mejor en tu aspecto físico y ordenar la alimentación que consumes habitualmente. Te vendría bien organizarte con tus obligaciones en el hogar. En el amor, tendrás satisfacciones. La Copa de la Suerte: 11, 21, 35, 49, 75, 88 Aries: Los astros van a favorecer tu comunicación así que tendrás que aprovechar todas las oportunidades que se te presenten a nivel laboral. También es momento de gozar en todo lo relacionado con el amor. ¡Deja que la pasión entre a tu vida! Tauro: Hoy tu atención estará concentrada en la salud y será momento de ponerle punto final a esos asuntos que te preocupan. No aplaces más esa visita al médico que tienes pendiente hace rato. Será muy importante que te realices un chequeo de rutina. Géminis: La armonía será el ingrediente principal en las relaciones personales. Si tienes pareja, hoy será un buen día para expresar tus sentimientos. Hazle saber lo importante que es para ti. Si estás soltero, recuerda que el amor propio también es importante para ser feliz. Trabaja en él. Cáncer: Hoy tendrás el deseo de organizar mejor el lugar en donde vives, aunque no sea tuyo. Si estás en un piso alquilado, también podrás ponerle un toque de amor para que ese espacio te inspire más armonía y tranquilidad. Será importante que fluya la energía positiva. Leo: Durante el día irradiarás magia y un magnetismo especial que te hará destacar a donde vayas, está muy bien que te estés dedicando a ti y a la forma en cómo te sientes. Cuando te sientes bien contigo mismo, entonces eso es lo que vas a proyectarle a los demás. Virgo: Ahora te comenzará a llegar más platica, ya verás de lo que te hablo. Serás como un imán para atraer dinero y cosas valiosas a tu vida. Te recomiendo que hagas un balance en tu economía para que no gastes más de lo que te conviene y tampoco te olvides de ahorrar. Libra: Ahora, más que nunca, sentirás el respaldo de todos tus amigos. Ellos te admiran y te creen en condiciones de colaborar en una organización de ayuda humanitaria. Tú eres capaz y solidario, así que hazlo sin pensarlo dos veces. Todo te saldrá de maravillas. Escorpio: Ahora tendrás ganas de explorar en la religión para consolidar tus creencias y ayudar a todo el que lo necesite. Tu espiritualidad será tu aliada para hallar respuestas que antes no encontrabas. Te sentirás más tranquilo contigo mismo y con la mente clara y despejada. Sagitario: Estarás lleno de confianza y cualquier viaje o paseo que planees será sumamente placentero y enriquecedor. Anímate a vivir experiencias únicas, que jamás olvidarás. Encuéntrale el gusto a la felicidad porque te lo mereces. Capricornio: Las estrellas te ayudarán en todo lo que tiene que ver con el aspecto profesional. Ahora atraerás las mejores oportunidades para avanzar en el trabajo y, sin importar lo que estés haciendo, también gozarás de actividades recreativas. Acuario: Es posible que llegue un nuevo amor a tu vida, pero será diferente y con un estilo único que te fascinará. Si estás comprometido reafirmarás el sentimiento con tu pareja. Y recuerda expresarte siempre con mucha ternura. Piscis: La pasión será la clave del día de hoy. Las relaciones amorosas cobrarán intensidad y también se estimulará tu vida sexual, pero frena tus impulsos y tómate las cosas con más calma para que no surjan problemas inesperados

