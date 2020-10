El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 2 de octubre Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el fin de semana, mi gente bella, así que feliz viernes para todos. Te quiero contar que si sientes que tienes un dilema sobre lo que sientes y piensas, pues es gracias a la Cuadratura de la Luna con el planeta Mercurio. Es normal que sientas que hay un constante choque entre tus intereses. Quieres una cosa, pero también quieres otra y lo peor es que no te decides. Por eso es muy importante que cuando sientas que no tienes salida, te detengas y analices tus opciones, si piensas con cuidado podrás resolverlo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ACLARO MIS PENSAMIENTOS ANTES DE TOMAR DECISIONES” Si hoy, 2 de octubre, estás de cumpleaños… Experimentarás situaciones este año que te harán crecer y madurar. Tienes que relajarte frente a las pruebas que te irán surgiendo con el correr de los meses. Todo saldrá de maravillas. Te lo garantizo. La Copa de la Suerte: 3, 17, 33, 57, 74, 95 Aries: Tendrás que aclarar muchas situaciones que están inconclusas porque luego no sabrás cómo manejar los conflictos. Será importante que investigues qué personas aparecen en tu vida, recuerdas que no todo lo que brilla es oro. Además, maneja tu dinero con precaución. Tauro: Alguien que conoces muy bien se acercará a ti con una oferta tentadora e irresistible, pero analiza las distintas posibilidades que te ofrece. No decidas nada por ahora. Tomate tu tiempo para analizar detalles del asunto, durante el fin de semana. Géminis: Este fin de semana las estrellas tratarán de facilitarte algunas cosas que tú consideras importantes. Todo lo que te propongas hacer lo llevarás a cabo con éxito, y de la forma que a ti te guste. Ordena tu mente y tu entorno después. Cáncer: Durante estos días tu pareja será la que te apoye, y te ayudará a salir adelante en todo aquello que te toque experimentar. Si estás solo aún, el amor florecerá a tu lado. Sal a buscarlo. Nadie llegará a tu puerta si tú no prestas atención. ¡Suerte! Leo: Te tocará pasar por una etapa un tanto complicada, pero nada grave, así que no te preocupes, solo piensa con claridad en soluciones. Este fin de semana la voz amiga de un familiar te ofrecerá algunas ideas. Escucha lo que tiene para decirte y sigue sus consejos. Virgo: Este fin de semana sacarás tu talento a relucir, para que otros aprecien cómo te expresas y lo valiosos que eres. Embellece tu hogar comprando algunos adornos que le den un toque distinto, porque te llegará la prosperidad. Libra: Será muy importante que cuides todo dinero que entre a tu bolsillo. Algunos gastos imprevistos te sacarán de tu presupuesto, pero llevarás muy bien la situación, así que confía en tu sentido de la organización y aprecia lo que la vida te da. Escorpio: Este fin de semana no trates de mostrar otra imagen. Eres una persona muy bella que no tiene nada que esconder. Créate un nuevo universo donde puedas lograr tus sueños. Dale rienda suelta a tu imaginación, y toda irá como lo esperas. Sagitario: Los nervios y tu salud te exigirán el descanso apropiado y una buena alimentación durante el fin de semana para sentirte bien. Aléjate de los lugares concurridos por mucha gente y refúgiate en tus seres queridos cuando te sientas muy agobiado. Capricornio: Este fin de semana tus amigos te apoyarán en cada situación que te ocurre, sea buena o confusa. Pon mucha atención a la hora de invertir o realizar inversiones de dinero, aun cuando se vean muy seguras. Asesórate si es necesario. Acuario: Los astros te darán energía e iluminarán tu camino para que logres lo que estás buscando, ten confianza en ti también. Las noticias se convertirán en bendiciones y este fin de semana será perfecto para disfrutar de todo lo bueno que te ocurre. Piscis: En el amor te esperan sorpresas inesperadas, en especial si estás en busca de pareja. Lánzate a la aventura ahora que tienes deseos de viajar. Solo con una buena organización podrás ir al lugar que deseas visitar desde hace tiempo.

