El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 2 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz lunes para todos. Esta semana la iniciamos con una gran energía espiritual, debido a que ayer se celebró el Día de todos los Santos, así que hoy te daré mis recomendaciones con respecto a ellos… Aries: Los santos te ayudarán a tener paciencia, flexibilidad y comprensión y te auxiliarán para que logres el amor de pareja y tengas logros económicos. Ten confianza en que tus peticiones se cumplirán. Trata de concentrarte y relajarte. Tauro: Ellos te ayudarán a lograr la acción y empuje que necesitas, así que abre tu corazón y expresa todo aquello que deseas. Ahora recibirás el para guiar a los demás por el camino del bien y lograr equilibrio y armonía en las áreas de tu vida. Géminis: Estos seres de luz te ayudarán a entender el significado de la unión familiar, a salir de las presiones, a vencer los miedos y atreverte al éxito. Confía en esta luz divina, pero sobre todo abre tu corazón para que atraigas personas fabulosas a tu vida. Cáncer: Si veneras a algún santo en especial, pídele con mucha fe porque te ayudará a hablar con propiedad y enseñar a otros a entender los enigmas de la vida. Además, te dará el don de la concentración y la visión para no equivocarte en el amor. Agradécele por lo que tienes. Leo: Conéctate espiritualmente con tus seres de luz y expresa claramente todo lo que necesitas y deseas. Ellos te ayudarán a recobrar la pureza y hacer buen uso de tu inteligencia. También te mostrarán el camino para abrir tu corazón y aprender a amar incondicionalmente. Virgo: Ahora podrás manifestar toda tu grandeza en el trabajo y en el amor. Los santos te ayudarán a moderar tu carácter y defenderte contra las envidias. Conéctate con fe y sé humilde y amoroso para que todos te escuchen. Libra: Los seres de luz te iluminarán para conocer y controlar los laberintos de tu mente. Ahora podrás olvidarte un poco del dolor y concentrarte en la alegría. Transforma tus partes oscuras y dales un poco de luz. Escorpio: Los santos te otorgarán el don del amor, la justicia y el equilibrio para que puedas obrar bien en todas tus actividades. Será un buen momento para activar tu espiritualidad y recibir los mensajes divinos que tienen para enviarte. Sagitario: Ahora recibirás muchas bendiciones y tus seres de luz te traerán el don de la abundancia infinita. También te regalarán esperanza y optimismo en el futuro. La forma en como conectes con ellos te servirá para sentirte en paz y armonía contigo mismo. Capricornio: Piensa en ese santo de tu devoción y conéctate con fe. Él te regalará el don de la sabiduría para que enseñes a otras personas a trabajar como tú. También te ayudará a hacerte más liviana la vida y a lograr el éxito económico. Acuario: Tus seres de luz te ayudarán a entender todos los sucesos que ocurran en tu vida diaria. Recibirás la fuerza para recoger las tristezas del alma y transformarlas en alegría y humor. Prepárate porque tendrás la visión para encontrar el verdadero amor, si es que aún no tienes pareja. Piscis: Eres quien mejor puede comprender las energías del cosmos, así que si te conectas espiritualmente con mucha concentración podrás tener la fuerza de voluntad para lograr ese triunfo por el que has estado luchando. Si lo haces con fe, tus peticiones se cumplirán. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 1, 18, 39, 47, 69, 80 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

