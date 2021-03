Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 2 de marzo Cuida tu diplomacia y presta atención a las palabras que usas y el tono. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN MARTES, 2 DE MARZO ¡Feliz y bendecido martes, mi bella gente! Les cuento que hoy alrededor del mediodía la Luna tendrá una unión intensa con Plutón que nos llevará a manifestar nuestro punto de vista, aunque pueda resultar un poco antipático. Mi consejo es que seas sincero, pero que mantengas la compostura porque la idea es que nadie salga herido, sino que todos podamos evolucionar. Te irá muy bien siendo diplomático ¡colabora con el otro para que pueda crecer y transformarse! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EJERZO UNA INFLUENCIA POSITIVA". Si hoy, 2 de marzo, estás de cumpleaños… Hoy tus emociones serán intensas y sentirás la necesidad de profundizar los lazos de unión con tus afectos. Te darás cuenta de quienes son las personas con las que puedes contar en todo momento. Tendrás muestras de lealtad y el compromiso, que agradecerás. La Copa de la Suerte: 20, 45, 59, 73, 88, 96 Aries Las responsabilidades y los desafíos que enfrentas podrían repercutir en tu estado de ánimo. Por eso cuídate de no descargar el mal humor acumulado en las personas que te rodean. En cambio podrías probar de compartir tus preocupaciones ¡alguien podrían mostrarte una alternativa interesante! Tauro Será un momento excelente para que lleves a cabo una dieta de purificación asique asegúrate de comer liviano y tomar mucho líquido. Recuerda que mantener un pensamiento positivo también suele tener un impacto benéfico para la salud. Saca de raíz las creencias pesimistas. Géminis Una relación que hasta el momento vivías como pasajera podría requerirte un mayor grado de compromiso. Por eso te recomiendo que no te tomes las cosas a la ligera y que tengas en cuenta los sentimientos del otro ¡no juegues con fuego! Cáncer Buscarás la paz de tu hogar, sin embargo, algunas influencias externas podrían sacarte de tu zona de confort. Ten cuidado de no caer en una actitud demasiado susceptible. Mirar las situaciones desde un lugar objetivo te ayudará a preservarte. Leo Estás necesitando una distracción para recuperar la frescura. No permitas que las tareas diarias se conviertan en una obsesión ni que te lleven a perder la alegría. Cultivar otros intereses te ayudará a flexibilizar tu mente. Regálate un poco de diversión. Virgo Hoy podrías caer en la tentación de gastar más de la cuenta. Recuerda que la persona que realmente te quiera te aceptará por lo que eres y no por lo que tienes o le puedas dar. No dilapides el dinero que ganaste con tanto esfuerzo y sacrificio. Libra Hoy tus emociones podrían tomar el control sin que te des cuenta. Por eso te recomiendo que estés bien atento a lo que sientes y que no le des tanta importancia a las apariencias. Antes de decidir mira las dos caras de la moneda. Escorpio Hoy te convendrá preservar tu energía porque te encuentras un poco más propenso a absorber emociones e influencias externas. Elige muy bien con que personas hablas y has oído sordos a cualquier chismerío. Usa el poder de tu mente con fines espirituales. Sagitario Son momentos propicios para que analices lo que quieres hacer en el futuro. Trata de que las preocupaciones económicas no condicionen tus planes. Es un tiempo para que seas creativo y vueles con la mente ¡luego verás de qué formas concretas tus sueños! Capricornio Presta atención porque la ambición desmedida podría llevarte a perder el buen dialogo con tus colegas. Hay veces que es preferible avanzar a un ritmo más armónico y más lento. Es un tiempo propicio para cultivar la cooperación ¡mira a largo plazo! Acuario Aparecerá en tu vida alguien que te aportará confianza e inspiración. Podrás observar las cosas con mayor perspectiva y esto te permitirá enmendar algunos errores que cometiste en el pasado. Sigue los consejos que recibas porque estarán bien fundamentados. Piscis Hoy saldrás de tu zona de confort para resolver un dilema. Aunque la tentación de distraerte será grande te convendrá enfrentar lo que te toque en suerte. La diplomacia te ayudará a evitar que los demás se sientan ofendidos por tus decisiones.

