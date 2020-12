Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 2 de enero El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sábado, 2 de enero ¡Mis bendiciones para ustedes, mi gente linda! Démosle la bienvenida a este día tan especial en el que Marte, la Luna y Venus conforman un gran trígono de fuego. La chispa divina que hay en ti se encenderá y tomarás contacto con tu enorme potencial. No habrá nada que pueda detenerte, porque te darás cuenta que eres un ser único e irremplazable. El amor golpeará a tu puerta y sabrás reconocerlo porque estarás despierto. Te encontrarás en perfecta sincronización entre tu interior y el mundo que te rodea. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “LA ABUNDANCIA FLUYE A TRAVÉS DE MI”. Si hoy, 2 de enero, es tu cumpleaños… Las estrellas conspirarán a tu favor en este día en el que podrás manifestarte y volcar tu toque personal en todo lo que hagas. Tu nivel de energía será alto, te sentirás rejuvenecido y vibrante. ¡Tú ambiente se volverá estimulante! La copa de la suerte: 1, 36, 41, 59, 75, 87 ARIES El día se presentará ideal para tomar la iniciativa dado que todo lo que emprendas hoy estará destinado a alcanzar el éxito. Las personas que te rodean aceptarán tus decisiones porque se darán cuenta de que son acertadas. Sentirás que recuperas el poder de liderazgo. TAURO Sentirás la necesidad de pasar más tiempo en tu hogar y de organizar tu agenda diaria para que no tengas que salir tanto. Si logras reacomodarte, podrías encontrar un espacio en tu casa para cumplir con tus deberes profesionales. Incluso te animarás a recibir algunos invitados. GÉMINIS Los astros favorecen las movilizaciones y los viajes, especialmente si los haces acompañado o para visitar a otras personas. Quienes te rodean se encontrarán listos para la aventura y se dejarán influir tanto por tus motivaciones como por tus puntos de vista. CÁNCER Los astros crearán una gran configuración armónica que favorecerá a tus finanzas. Tanto tu ambición como la colaboración de tus colegas generarán las condiciones ideales para que prosperes. El incremento de tus ingresos podría darse por una promoción o un ascenso. LEO Los asuntos del corazón que tanto te interesan se encuentran maravillosamente aspectados para ti. Aquellos que están en pareja experimentarán momentos de total plenitud y gratificación. Los solteros vivirán una de esas pasiones inolvidables que dan sentido a la existencia. VIRGO Las influencias positivas de los planetas beneficiarán tu conexión con lo espiritual, lo emocional y lo divino. Recibirás comprensión por parte de tus familiares y será una oportunidad única para perdonar viejas ofensas. Asimismo, te aconsejo que agradezcas todo lo bueno que te llega. LIBRA Hoy los cuerpos celestes favorecerán las relaciones interpersonales, así como los proyectos compartidos. Tendrás conversaciones estimulantes y recibirás halagos de los que te rodean. Si estás soltero presta atención porque podrías conocer a alguien interesante en una salida o evento. ESCORPIO En este día tu auto estima estará muy alta, te sentirás confiado acerca de tu porvenir y con notables fuerzas para encarar cualquier desafío que se presente. Aprovecha este impulso positivo para determinar las estrategias que implementarás para crecer profesionalmente. SAGITARIO Los tránsitos de los planetas propiciarán los contactos benéficos con el extranjero. Será un día en el que te sentirás especialmente confiado y esto te ayudará a atraer a las personas y a las circunstancias indicadas. Tu campo de acción se ampliará. CAPRICORNIO Los astros activarán tu mundo emocional y reavivarán tus pasiones ocultas. Esta inyección de vitalidad te llevará a realizar algunas transformaciones que repercutirán favorablemente en tus encuentros íntimos. Le prestarás atención a lo que sientes y te comprometerás con eso. ACUARIO Se presentarán invitaciones interesantes y te lanzarás a probar lo que se te ofrece atreviéndote a la variedad. Surgirá la oportunidad de cultivar un vínculo que será muy positivo para tu realización personal. En el intercambio encontrarás el camino para tu desarrollo. PISCIS Las configuraciones planetarias mejorarán tu salud otorgándote un plus extra de vitalidad. Te darás cuenta de que al promover el bienestar físico favoreces todas las áreas de tu vida. Estarás tentado de comenzar algún deporte para mantenerte activo ¡sigue este impulso positivo!

