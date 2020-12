Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 2 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el ombliguito de semana, mi gente bella. Este miércoles nos sorprende con un trígono de la Luna y el planeta Saturno, esto significa que estarás más optimista y con ganas de verle el lado positivo a las cosas. Yo siempre he dicho que nada en este mundo son coincidencias, son solo Diosidencias y por mucho que pienses que las cosas van mal, recuerda que todo lo que te ocurre tiene un propósito. Más temprano que tarde lo entenderás. Aprovecha la energía de este día y sé feliz. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “NO HAY COINCIDENCIAS, SINO DIOSIDENCIAS” Si hoy, 2 de diciembre, estás de cumpleaños… En esta nueva etapa existirá una renovación absoluta en todos los planos. Este año será un antes y un después en tu vida, sobre todo en los asuntos amorosos. Te sorprenderá la relación que iniciarás con alguien cercano. La Copa de la Suerte: 1, 19, 32, 55, 64, 85 Aries: A pesar de los buenos negocios, ahora deberás tener más control de tus gastos. Te recomiendo que te organices en las finanzas para que no tengas problemas en algún momento. Es bueno que seas generoso, pero piensa en tu futuro económico. Tauro: Ahora tendrás toda la libertad del mundo para actuar y destacarte en lo que más te gusta hacer. Eres brillante y talentoso no lo olvides. Deja que quienes te rodean puedan ver en ti tus grandes alcances. Y abre los brazos a las sorpresas que te tiene preparadas el universo. Géminis: Es muy importante que entiendas que no puedes abarcar más de lo que te toca hacer. No te recomiendo que hagas varias cosas a la vez, o terminarás agotado físicamente. Reparte mejor el tiempo, trata de poner prioridades, medita y descansa más. Cáncer: No te faltarán los amores ocultos así que ten mucho cuidado, porque la gente del pasado regresará a tu vida para compartir tiempo contigo. No te recomiendo que juegues a dos puntas porque podrías salir herido o lastimar a alguien más. Leo: Vivirás una temporada muy exitosa en el trabajo y te reafirmarás a nivel profesional. Mi recomendación es que vayas con paso firme y sin olvidar los detalles, estos serán muy importantes para concretar proyectos. Y serás tú quien establezcas sus condiciones de trabajo. Virgo: Ahora tendrás bellas oportunidades para probar tus talentos ante quienes te harán crecer y te llevarán al éxito. No te estanques en lo que fue placentero ayer en tu vida, vive el presente dejando el pasado en donde corresponde. Es momento de mirar hacia el futuro. Libra: Si vives en el mundo de los celos, todo lo negativo se reflejará en tu exterior, así que será muy importante que trabajes sobre tu confianza y autoestima para no arruinar las relaciones. No hay nada mejor que liberarte perdonando al otro. Escorpio: Hoy se resaltarán las buenas relaciones y cualquier actividad que hagas con tu grupo de amigos. Si estás solo, será un buen momento para encontrar pareja. Prepárate porque no te faltarán oportunidades, tú eres una persona bella y valorable. Sagitario: Hoy será importante que saques tiempo para cuidarte, porque si no lo haces entonces te verás obligado a hacerlo a la fuerza. No le des importancia a lo que es pasajero, ni permitas que te perturben. Deja de lado a las personas negativas que rondan en tu vida. Capricornio: Será muy importante que te tranquilices y no magnifiques los problemas financieros. No te desesperes porque los planes económicos están tomando más tiempo del que esperabas, pero finalmente se darán. Pronto todo se resolverá. Acuario: Lo oculto en algún momento saldrá a la luz, así que no escondas la realidad frente a tus familiares porque ellos sabrán comprenderte y apoyarte. Enfréntate a lo que sea con la verdad y te sentirás liberado de una carga agobiante. Piscis: Hoy se renovará tu aspecto afectivo y las relaciones ya establecidas se consolidarán más. En el amor, si te encuentras solo, dejarás las dificultades sentimentales en el pasado y empezarás un nuevo ciclo con alguien de tu entorno.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 2 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.