El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido sábado, mi gente! Les cuento que este día viene influenciado con la fuerte energía de un sextil entre la Luna y el planeta Marte, lo que indica que te sentirás con un derroche de energía y vitalidad. Querrás probar con todo. Salir, conocer nuevos sitios, interactuar con personas distintas a las de tu círculo social y, en general, vivir cualquier tipo de experiencia que no sea común en tu cotidianidad. Aprovecho toda esta energía para explorar nuevos caminos hacia tu felicidad y satisfacción personal. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EXPANDO MI ENERGÍA POSITIVAMENTE” Si hoy, 19 de septiembre, estás de cumpleaños… Durante este nuevo año de tu vida la abundancia y prosperidad te acompañarán beneficiándote. Tendrás mucha suerte en lo que decidas emprender. Aprovecha esta racha para mejorar tus finanzas y cuidar de ellas. La Copa de la Suerte: 1, 26, 31, 54, 62, 82 Aries: El amor florece y se renueva. Te esperan aventuras amorosas. Si estás en pareja cuídate para no afectar la relación. Si estás solo, ve adelante sin temores. Vive con mucha pasión cada instante de esta etapa llena de encuentros. Tauro: Los chismes con mala intención estarán hoy a la orden del día. Los malos entendidos pueden afectar la zona de tu estómago, así que busca el aire puro visitando lugares con mucho verde para estar saludable. No te dejes abatir. Géminis: Aunque te cueste, dedícate a escuchar sin imponer tu voluntad, porque de lo contrario, solo lograrás discusiones. Cuídate, y no hables de más. Si tienes hermanos presta atención a sus cambios, quizás necesiten que los orientes. Cáncer: Tu paciencia te pondrá a prueba, pero controlarás la situación. Un familiar hablará inadecuadamente, creándote algunos problemas. Tienes que mantener el equilibrio para poder manejar los inconvenientes. Leo: Recuperas tu vitalidad y tu alegría. Atraerás las oportunidades para viajar y vivir nuevas aventuras, te lo puedo confirmar. Ponte la meta que quieras, seguro la concretarás. El universo te tiene preparado un buen futuro. Virgo: En lo laboral hay que trabajar en algunos puntos. Tienes que salir en busca de la estabilidad económica, aunque se vengan cambios inevitables. No hagas conclusiones precipitadas. La mente tiene que estar despejada. Libra: Tus amigos y seres queridos te apoyarán y todo te costará menos esfuerzo. Las personas que están a tu lado en los malos momentos son las que valen realmente. Tendrás claridad para cambiar tu forma de vivir y de actuar. Escorpio: Practica la paciencia y déjate guiar por tu intuición. Ahora cambiarás algunos hábitos que mantienen estancada tu vida espiritual. Se cruzará en tu camino alguien no muy mayor que te servirá de guía para caminar más seguro. Sagitario: En el extranjero se encuentra una persona que quiere saber de ti, si lo deseas comunícate, pero averigua antes de comprometerte. Si aquí no estás solo, te recomiendo que blanquees esa situación porque te generará problemas. Capricornio: Trata de organizarte y mostrarte responsable de lo que haces profesionalmente. Tienes preguntas que te inquietan. Ya encontrarás las respuestas. Concéntrate en el día a día y así se te quitará la tensión que tienes. Acuario: Comenzarás una relación con esa persona que te seduce y te quita el sueño. Y si no estás solo, desearás pasar una noche distinta con tu ser amado. Organiza una salida romántica, reavivarán el fuego de la pasión. Piscis: Es momento de cambiar algunas actitudes que no te permiten crecer. Suelta lo negativo que has vivido, porque no volverá a afectarte. No temas. Ya estás fortalecido de lo sucedido en aquella época. ¡Adelante!

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de septiembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.