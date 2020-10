El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana, para hoy te traigo un horóscopo especial relacionado con las fiestas y eventos sociales… ¿Cómo eres tú cuando te toca salir a celebrar o disfrutar? ¡Aquí te lo digo Aries: En una fiesta eres quien dice “vamos, pongamos esto en marcha”, porque te identificas por ser impaciente y te aburres con facilidad. Hablas con quien no conoces y eres el primero en bailar. Para ti cualquier cosa es mejor que estar sin hacer nada. Tauro: Tú apenas llegas a una fiesta enseguida buscas donde sentarte, porque antes que nada necesitas estar cómodo para sentirte seguro. Quieres saber dónde se encuentra la mesa, controlar el entorno, en especial que las cosas no salgan de prisa o desorganizadas. Géminis: Para sentirte cómodo, necesitas hablar, establecer contacto dentro de la fiesta, e impresionar a los demás con tus conocimientos. Si encuentras a alguien que conozca a amigos comunes, ya todo estará más tranquilo. Pero jamás podrías quedarte callado en un encuentro social. Cáncer: Cuando se trata de fiestas eres un excelente anfitrión porque atendiendo, alimentando a los demás y mostrándote sensible te sientes muy cómodo. El problema es que tengas que lidiar con una situación que te ofenda, ahí es donde se complica el asunto. Leo: Te sientes bien cuando te ven especial y por eso siempre buscas ser el centro de atención. Te encanta llenar el ambiente de vitalidad, haciendo algo que te permita brillar. Necesitas demostrar tu superioridad, decir que has sido el mejor en algo, esto te hace sentir digno. Virgo: En las fiestas necesitas sentirte útil y ofreces tu ayuda. Normalmente te sientes bien si encuentras a alguien con quien hablar del cuidado del físico o ves que todo se encuentra en orden. Por el contrario, si algo te pone nervioso o molesto, enseguida activas tu mecanismo de defensa. Y no te muevas porque en breve regreso con más de tu horóscopo de esta semana… Libra: A ti te encanta ser agradable y armonizar con el entorno para sentirte seguro, o también embellecer de alguna manera el ambiente. Siempre buscarás equilibrar la balanza en una reunión, compensando aquí y allá. Escorpio: Tú eres de los que vigilas con cuidado lo que pasa a tu alrededor. Al menos al principio estarás en guardia sin revelar demasiado. Como eres tan desconfiado, tratas de saber qué está tramando cada uno y cuáles son sus intenciones. Sagitario: Adoras las fiestas y contagias tu entusiasmo. Te gustan los lugares amplios, conocer gente nueva, compartir tus ideas, o aprender de otras personas. Si no estás a gusto, te muestras altanero y arrogante y te retiras. Capricornio: No te resulta fácil relajarte y divertirte. A veces utilizas las fiestas para alcanzar un objetivo o avanzar en la vida. Te sientes seguro si todo está organizado. Si no te sientes cómodo, marcas el límite entre los que te rodean y tú. Acuario: Hay ocasiones en las que te muestras un poco inquieto. Como necesitas comprender, te gusta hablar con diversas personas para enterarte de dónde vienen, en qué creen y cómo organizan su vida. Además, te sientes bien cuando compartes tus creencias sociales y políticas. Piscis: Te sientes a gusto cuando encuentras a quien ayudar. Y también cuando te desahogas con alguien que te comprende y se compadece de ti. Si no te sientes cómodo, te alejas sin que los demás se den cuenta. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 33, 46, 50, 72, 88, 91 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close Share options

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.