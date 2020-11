Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y eso mi gente bella, feliz y bendecido jueves. Les cuento que para hoy tenemos el sol en Escorpio, recuerda que este es el signo más misterioso del zodiaco, así que tu personalidad estará muy marcada por la sensibilidad, el magnetismo y la lealtad. Por otro lado, tu intuición estará muy aguda, lo que te permitirá percibir en otras personas algunos sentimientos y conductas. Esta influencia astrológica también te servirá para mejorar los encuentros sexuales con tu pareja, si la tienes. O para fortalecer la coquetería con esa persona que te gusta. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “DEJO FLUIR MI NATURALEZA SEDUCTORA” Si hoy, 19 de noviembre, estás de cumpleaños… Hoy será un gran día para ti, sentirás el amor de tus familiares y amigos más cercanos. Ponte bello, un vestuario acorde a esta fecha y tu actitud se renovará. Te sorprenderás de los cambios favorables que vivirás. La Copa de la Suerte: 9, 25, 36, 53, 66, 94 Aries: Las estrellas te apoyarán en esta fase de tu vida y sentirás el deseo de unirte más a tus seres queridos, aunque se encuentren lejos de ti. No critiques tanto lo que no te agrada, y resalta las buenas cualidades de los demás. Todas las opiniones son válidas. Tauro: Tu mente se iluminará con brillantes ideas, y lograrás sueños que creías imposibles. Prepárate para llegar tan lejos como te lo propongas. También atraerás a personas que apoyarán tus planes. ¡Sonríeles! Y agradéceles sus favores. Géminis: Hoy te sentirás muy ansioso sin entender muy bien el por qué. Aunque todo parece que está lento, no es así. Día a día las cosas irán caminando exitosamente. Nuevas ganancias llegarán a tu bolsillo, pero dependerá de ti cuidar el dinero. Cáncer: Tendrás que hacer buen uso de tu don de mando y comenzar ese proyecto que tienes en mente porque estoy seguro que te dejará muchas ganancias. También presta atención en el ambiente laboral porque hay una personita que se está fijando en ti de una manera especial. Leo: Durante el día se estará respirando en tu hogar un ambiente muy cálido y de buenas energías. Ahora seguirás siendo la estrella de tu familia y algunos dependerán de ti sanamente. Además, no faltarán buenos amigos para alegrarte la vida. Virgo: Un amigo de la infancia estará pasando por momentos de cambios y transformaciones en su vida amorosa y te buscará para que le sirvas de apoyo y contención. Préstale atención, pero cuida tus emociones. Busca la forma de ayudarlo, sin que te afecte demasiado. Libra: Ahora romperás con lo que no te deja progresar y no lo aplazarás más. En el ámbito laboral algunos te complicarán la vida si tú lo permites, pero depende de ti hacerte respetar con tus superiores y colaboradores. No dudes de lo que te dicta tu buen corazón. Escorpio: Será un buen momento para liberarte de preocupaciones que no son tuyas. Deja que los demás se hagan cargo de sus asuntos. Tú de seguro triunfarás en lo que tienes en mente. Escucha tu voz interior que es la que te dirá hacia dónde dirigirte. Sagitario: Hoy tendrás que evitar las discusiones con cualquier persona que conviva contigo. Tu palabra puede expresar sentimientos que podrían estar acompañados de enojo. No es el momento oportuno para tener profundas charlas, así que trata de calmar ánimos. Capricornio: Sentirás el deseo de ayudar a tus amigos y eso hablará habla muy bien de ti. Si estás solo no habrá nada serio por ahora, aprovecha a divertirte y a salir con tu grupo de amistades. En asuntos legales, el éxito es tuyo, así que no te detengas. Acuario: Te tomarás un tiempo para cuidar de tu salud. Y si sientes ganas, entonces te impulso a que te hagas un control general si hace mucho que no te lo realizas. No esperes de otros lo que no haces por ti. Sé sincero sobre tus defectos para poder mejorar y sentirte feliz. Piscis: Tu estilo de vida se transformará y sentirás deseo de cambiar hasta de look. También verás las cosas de una forma distinta, manteniéndote positivo y con una actitud excelente frente a los problemas o dificultades. Las estrellas te beneficiarán.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.