El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de marzo Te sentirás más fuerte si te contactas con otras personas que compartan tus ideas y tus objetivos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES, 19 DE MARZO ¡Gente linda, feliz y bendecido fin de semana! Les cuento que en este día Marte y Saturno están dibujando un trígono entre ellos. Este aspecto se produce en signos de aire y está bendecido por la energía de la Luna. Son momentos para apostar a nuestras ideas y para confiar en el enorme poder que tiene tu mente. Te sentirás más fuerte si te contactas con otras personas que compartan tus ideas y tus objetivos. Refuerza el compromiso con los seres que te acompañan. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO MI ESPÍRITU FRATERNO". Si hoy, 19 de marzo, estás de cumpleaños… Un espíritu de compañerismo y complicidad engalanará tu día. Estarás rodeado de almas afines que te demostrarán con gestos concretos que puedes contar con ellas. No dudes en manifestar lo que piensas y sientes ¡tus palabras estarán cargadas de fuerza! La Copa de la Suerte: 5, 23, 54, 62, 74, 88 Aries Estarás bien predispuesto para el aprendizaje y para incorporar nuevas habilidades. Por eso será buena idea que te anotes en un curso o que reúnas información sobre un tema de tu interés. Buscar la variedad te ayudará a combatir el aburrimiento. Tauro Los asuntos económicos tomarán el rumbo deseado. Todo indica que te moverás con gran agilidad en el campo de los negocios y que lograrás multiplicar tus ingresos. No temas mostrarte decidido. Si actúas con rapidez darás en el blanco ¡presta atención! Géminis La Luna y Marte ejercerán una influencia positiva sobre ti y te otorgarán la oportunidad de empezar una nueva etapa pisando fuerte. Piensa como te gustaría que sean los próximos 28 días y ponte en acción. Confía en tu poder de determinación. Cáncer Este es un momento de mucha potencia a nivel espiritual en el que te darás cuenta de que debes tomar algunas medidas para alivianar tu ser y tú alma de algunas cargas innecesarias. Comienza por despedirte de los pensamientos de recriminación ¡libérate! Leo Tu vida social se reactivará y tomarás múltiples iniciativas en conjunto con otras personas. Podrían surgir posiciones encontradas o choques de opinión. Trata de expresar lo que piensas sin resultar ofensivo y evita los enfrentamientos. El respeto por las diferencias unirá al grupo. Virgo El ámbito del trabajo se presenta cargado de dinamismo. Notarás que tu nivel de actividad se incrementa y que hay un aumento de tus responsabilidades. Si estás desempleado atrévete a tocar nuevas puertas. Tu ingenio te ayudará a tomar las mejores decisiones. Libra Este es un momento para que te centres y sigas las señales que marca tu corazón. Si apuestas a lo que en verdad quieres se te abrirá un camino lleno de oportunidades. Recuerda que eres artífice de tu vida y de tu destino ¡despliega tu ser! Escorpio La esfera de la sexualidad cobrará dinamismo. Sentirás la necesidad de dejarte llevar por tus deseos y de explorar los secretos del ser que te acompaña. Vencerás dudas y temores para asumir un rol más activo. Te atreverás a hablar de tus preferencias. Sagitario La Luna y Marte se asociarán en tu signo opuesto trayendo pasión a tu vida sentimental. Tu pareja logrará cautivarte y acaparar tu atención como en el primer día. Si te encuentras soltero prepárate para experimentar una atracción fatal que te mantendrá en vilo. Capricornio Será un momento excelente para que comiences una nueva rutina de gimnasia que te permita eliminar toxinas y mantener la línea. Además, hacer ejercicio regularmente te ayudará a clarificar los pensamientos. Recuerda la frase "mente sana en cuerpo sano" Acuario Hoy tendrás muy claras cuáles son tus prioridades y esto te permitirá actuar de acuerdo a tus convicciones. En el terreno amoroso tomarás decisiones importantes y avanzarás con pasos firmes. No permitirás que nada te distraiga de tu objetivo principal. Piscis Pasarás más tiempo en la esfera del hogar y esto te llevará a estrechar el contacto con tus familiares. Habrá mayor cercanía y en el intercambio podrían surgir roces o algunas opiniones encontradas. Respeta las diferencias.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.