El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de febrero Es un día perfecto para expresar tu emociones y aprender cosas nuevas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES, 19 DE FEBRERO Llegó el fin de semana, mi gente bella. Les cuento que en este día la Luna transitará por Géminis dándonos la oportunidad de expresar nuestras emociones. Comunícales a tus seres queridos lo que sientes y a la vez escucha lo que tienen para decirte. La clave del entendimiento estará en que seas flexible y te pongas en el lugar del otro. También será un buen momento para que aprendas cosas nuevas, leas y te informes más sobre los temas que te interesan. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MENTE Y MIS EMOCIONES ESTÁN SINCRONIZADAS". Si hoy, 19 de febrero, estás de cumpleaños… Este será un día en el que estarás especialmente comunicativo. Tu entorno te ofrecerá diversidad y se te presentará la oportunidad de renovarte a través del intercambio. Tendrás la necesidad de expresar tus sentimientos a través de las palabras. La Copa de la Suerte: 3, 17, 35, 54, 83, 98 Aries Las estrellas incrementarán tu actividad mental pero ten cuidado porque tu imaginación estará un poco desbocada y podrías dar lugar a pensamientos sin mucho asidero. Las dudas y los temores no tienen por qué influir en tus acciones ¡aléjalas! ¡Sintonízate con las vibraciones positivas! Tauro Los asuntos económicos cobrarán importancia y se te ocurrirán negocios para incrementar tu capital. Si realizas compras asegúrate de que aquello en lo que inviertas sea de la mejor calidad. Toma tus precauciones porque habrá alguien que querrá venderte gato por liebre. Géminis La Luna transitará por tu signo exaltado tus facultades naturales e incrementando tu nivel de energía. Será un buen momento para que pongas en marcha los proyectos que te interesen. A tu alrededor hay personas que pueden ayudarte a despegar ¡contáctalas! Cáncer Necesitas tomarte un tiempo para procesar las experiencias vividas. Aprovecha para fomentar el dialogo interno y ordenar tus ideas. La mente es muy poderosa asique ocúpate de que este bien sintonizada. ¡Conéctate con pensamientos positivos! Leo Los astros señalan que habrá un incremento de tu vida social y que participarás de eventos grupales. Es posible que en el intercambio afloren algunas emociones y que te cueste mantenerte neutral. Hablar con un amigo de confianza te será de gran ayuda. Virgo Hoy estarás muy activo pero ten cuidado de no exigirte demasiado. Evita cualquier estimulo externo que te altere o te sume más complicaciones. Si te sientes tenso puedes repetir un mantra o respirar hondo para volver a enfocarte. Libra Amplia tus perspectivas a través del estudio y el contacto con personas cultivadas. Será un momento ideal para que adquieras nuevos conocimientos o para que implementes una filosofía que te ayude a mejorar tu calidad de vida. Encontrarás tu guía. Escorpio Los cuerpos celestes despertarán tu necesidad de interactuar con otro ser en la esfera de la intimidad. Tu curiosidad estará exaltada y querrás develar los secretos de tu compañero. Trata de que las emociones no te abrumen ¡relájate y goza! Sagitario Hoy la Luna transitará por Géminis, tu signo complementario, trayéndote mayor interacción. Estarás un poco susceptible y esto podría llevarte a mal interpretar los gestos de las personas que te rodean. Antes de hacer un juicio verifica que tus sensaciones sean certeras. Capricornio Hoy necesitarás concéntrate en tus actividades por eso te recomiendo que evites los murmullos y los ruedos de la calle. Trata de generar alrededor tuyo una atmosfera de tranquilidad. Escuchar música relajante te ayudará a mantenerte en un estado positivo. Acuario Hoy sentirás la necesidad de entretenerte realizando tu hobby preferido o participando de una actividad recreativa. Podría ser un buen momento para patinar, escribir o hacer filmaciones. Pero evita el casino o las apuestas porque hay grandes posibilidades de que pierdas dinero. Piscis Hoy estarás más vital y conectarás con tus dones esenciales. Sin embargo no podrás centrarte exclusivamente en ti porque tendrás que ocuparte de asuntos familiares. Acércale tu mensaje de amor y encantamiento a los seres que más quieres ¡ellos te necesitan!

