El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 19 de enero "Se producirá un sextil entre la Luna y Mercurio que beneficiará la comunicación y te hará más espontáneo". Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Martes, 19 de enero ¡Mi gente linda, feliz martes! Hoy se producirá un sextil entre la Luna y Mercurio que beneficiará la comunicación y te hará más espontáneo en las conversaciones. Estarán con ganas de moverse y de interactuar con otras personas. Tanto los viajes cortos como los encuentros con amigos podrían otorgarte la renovación y la frescura que anhelas. Si estás pensando en estudiar algo nuevo lánzate a hacerlo porque la energía que hoy ponen a disposición los astros es beneficiosa para eso ¡anímate a dar ese primer paso! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA VARIEDAD ME DIVIERTE Y ESTIMULA". Si hoy, 19 de enero es tu cumpleaños… Las configuraciones planetarias aportarán mayor dinamismo a tu vida mediante la interacción y el contacto con pares. En este día charlar y compartir te dará gran ánimo. Pensarás en cambiar por un tiempo tu lugar de residencia. La copa de la suerte: 2, 27, 45, 79, 81, 95 ARIES Si estás en pareja te sentirás un poco limitado para vivir las oportunidades que se te presentan con mucha libertad. Y si estás soltero entonces necesitarás un nuevo aire para renovarte. Sea cual sea tu situación, no te olvides de ti mismo y de lo que mereces. TAURO Será un momento ideal para realizar yoga o alguna otra práctica que te permita conectar con tu cuerpo desde una dimensión espiritual. Dentro de ti hay un caudal de fuerza muy poderoso que, si te lo propones, estará en perfecta sincronía con el universo. GÉMINIS Tu vida social se verá potenciada tanto por el transito lunar como por la influencia de otros planetas. Será a través del contacto con personas variadas donde se encenderá tu chispa personal y encontrarás el estímulo que necesitas para avanzar. CÁNCER Cumpliste con cada uno de los objetivos que te has propuesto y esto te llevó a alcanzar renombre en la esfera profesional. Tus progresos pueden provocar sentimientos encontrados en tus colegas o socios. Por eso debes cuidarte de las influencias de terceros. LEO Crecerán en tu interior los deseos de viajar para explorar y conocer diferentes realidades. Hay alguien de tu entorno que estará dispuesto a acompañarte y a aportar ideas para facilitar esta experiencia. También te encontrarás bien aspectado para el estudio. VIRGO ¡El campo de los negocios se presenta favorable para ti! Creo que es un momento oportuno para llevar adelante emprendimientos comerciales con otras personas. Es aconsejable invertir en lo nuevo, aunque esto implique aventurarse. Recuerda que el que no arriesga no gana. LIBRA Las estrellas indican que este será un día oportuno para fomentar el dialogo en tus relaciones. Dado que tu mente se encontrará iluminada muchas de tus ideas podría resultar un gran estímulo para los demás. El intercambio te revitalizará por completo. ESCORPIO Las estrellas indican que este es tu momento para ocuparte de tu bienestar físico. Será recomendable que practiques algún deporte que te permita eliminar toxinas y reciclar las energías. Ponerte en movimiento te ayudará a quitarle carga a algunos asuntos emocionales. SAGITARIO En este día irradiarás un brillo especial y podrás hacer gala de tus virtudes. Creo que tendrás grandes chances de conquista asique afina bien tu puntería. Alguien cercano te dará una opinión que te resultará reveladora ¡mantente predispuesto al intercambio! CAPRICORNIO Hoy sentirás deseos de permanecer más tiempo en tu casa donde te encontrarás lleno de energías y con un elevado nivel de productividad. Procura optimizar tus recursos tecnológicos para mejorar aún más tu rendimiento. Los negocios inmobiliarios estarán muy bien aspectados. ACUARIO Te surgirán deseos de incrementar tus conocimientos en algunas áreas y de intercambiar información con personas que tienen intereses afines. La necesidad de interacción podría llevarte a realizar viajes o recibir visitas Disfruta de la variedad que hoy te ofrece la vida. PISCIS En este día estarás especialmente inspirado en el campo de los negocios y podrías encontrar una solución a tus preocupaciones financieras. Creo que retomar un antiguo oficio podría ayudarte a salir a flote. Te recomiendo que sigas tus pálpitos e intuiciones.

