El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 18 de septiembre

¡Feliz y bendecido viernes, mi gente bella! Hoy iniciamos el fin de semana con un gran estímulo para el estudio gracias al sextil que tenemos entre Mercurio y Neptuno. Estarás involucrado con temas académicos, te apasionará la lectura, la investigación. Incluso, si estás interesado en conocer sobre asuntos de la astrología, el Tarot o símbolos de la antigüedad, hoy es un excelente día, ya que tu mente estará como una esponja, lista para absorber los nuevos conocimientos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTIMULO MI MENTE CON NUEVOS CONOCIMIENTOS" Si hoy, 18 de septiembre, estás de cumpleaños… A partir de hoy tendrás en mente una variedad de proyectos hacia el futuro. Decidirás dejar atrás todo aquello que te demora para dar lugar a nuevo y se despertarán tus facetas más originales. La Copa de la Suerte: 10, 26, 37, 46, 71, 86 Aries: Hoy estarás espléndido y radiante. Tendrás una luz especial en tus ojos que encantará a quienes te rodean. Este es un día ideal para una velada romántica e intentarás dar lo mejor de ti a cualquier persona que quiera compartir tiempo contigo. Tauro: Este fin de semana tendrás que buscar otro rumbo en el tema del empleo. Decidir un cambio de trabajo no será fácil, sobre todo si no tienes muchas opciones, pero confía en tu intuición porque ella te llevará al lugar donde puedes evolucionar. Géminis: Tendrás la oportunidad de recuperar tu imagen ante los ojos de un amigo del pasado que estaba desilusionado contigo. Aprovecha y aclara todos los malos entendidos y conflictos que quedaron pendientes para recomenzar. Te irá muy bien si lo haces de corazón. Cáncer: Darle tiempo al tiempo será la solución para un problema sentimental. Intentarás encontrarte contigo mismo y hallar respuestas a todas las preguntas que están rondando ahora mismo en tu cabeza. Sé paciente y confía en los planes del universo. Leo: Ahora te vas a despertar ese letargo que traes y estarás más activo en cada una de tus responsabilidades. Comenzarás a tener un estilo de vida más enérgico y se te será fácil iniciar nuevos proyectos. Tendrás el éxito asegurado gracias a tu disciplina. Virgo: Estarás muy concentrado en la meta que quieres alcanzar y la planificación de tus objetivos ahora cobrará más importancia para ti. También comenzarás a definir un nuevo estilo personal que te hará sentir más cómodo contigo mismo. Libra: Este fin de semana tendrás la oportunidad de liberar algunas tensiones a través del diálogo, sobre todo si tienes pareja y las cosas vienen medio mal. Tu misión en este día será no solo oír, sino escuchar verdaderamente lo que el otro tiene para decirte y comprender su posición. Escorpio: Será un fin de semana de algunos problemas e inconvenientes, pero intentarás mantenerte fuera de conflictos y así evitarás mostrar lo que no te gusta de ti. Aléjate de personas problemáticas que solo quieren generar malestar en los demás. Sagitario: Esté fin de semana podrás limar algunas asperezas que te tienen incómodo y triste. Tu conciencia te venía diciendo que era momento de pedir perdón y ahora sentirás que te quitas un peso de encima. Cuando actúas de corazón los resultados son buenos. Capricornio: Tu creatividad e inventiva hará que mucha gente de tu entorno quiera unirse a ti y a tu proyecto, que es muy atractivo y tentador. Cuidado con una persona de tu entorno, puede entorpecer eso que tanto deseas que se cumpla. Sé selectivo. Acuario: Este fin de semana tendrás que tener una mente más predispuesta y abierta para entender y recibir con gracia los conceptos u opiniones de las demás personas. Tú no tienes la última palabra, ni la verdad absoluta, que no se te olvide. Piscis: Estás compartiendo el alquiler de tu casa con una persona, pero últimamente no se ponen de acuerdo y eso podría traerte serios problemas durante el fin de semana. Antes de que los ánimos se eleven, será bueno que tengan un diálogo

