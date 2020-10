El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 18 de octubre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido domingo, mi gente linda! Hoy terminamos esta semana con una energía estupenda… Se trata del trígono entre la Luna y el planeta Mercurio lo que significa que estarás súper nivelado a nivel emocional y mental. Ahora desarrollarás un gran sentido común, tus ideas estarán claras y tendrás mucha habilidad para los idiomas y para comunicarte claramente con los demás. A eso súmale que tu personalidad estará muy simpática y derrocharás energía por montones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “SOY UN IMÁN DE BUENAS ENERGÍAS” Si hoy, 18 de octubre, estás de cumpleaños… Obtendrás un año lleno de ideas creativas y originales que te servirán para lograr las metas que te has fijado. Aprovecha esta energía para aprender de quienes tienen experiencia y sabiduría. La Copa de la Suerte: 4, 17, 35, 46, 62, 93 Aries: Deja que la luz entre en tu hogar, haz una buena limpieza. Simbólicamente tienes que hacer un espacio, para que entre lo nuevo. También despréndete de emociones negativas y da lugar a los sentimientos positivos. Tauro: Dale alas a tu imaginación y atrévete a crear y soñar. Elimina ya tu complejo de inferioridad, y todo sentimiento de culpa que no te permita disfrutar. Hazle caso a tu intuición y recuerda que eres el dueño de tu vida. Géminis: Uno de tus familiares vendrá a ti con una propuesta, y las oportunidades son buenas para iniciar un ciclo productivo. Arriésgate a exponer tus ideas para que evalúen juntos qué les conviene hacer. Cáncer: Comienza un tiempo para relacionarte con éxito. Lograrás que los demás comprendan lo que dices y que te ayuden a alcanzar lo que deseas. Es el momento para hacerte escuchar, todos entenderán el mensaje de tus palabras. Leo: Tendrás que estar preparado para invertir en lo que signifique un progreso. Se te presentarán varias oportunidades, y tu prueba será la de hacerte valorar y que retribuyan tus servicios como corresponde. Virgo: Se inicia un nuevo ciclo en tu forma de relacionarte, ya sea con los demás o con tu pareja. El encanto y el magnetismo te harán muy atrayente, pero deberás cuidarte de los engaños y bajar el nivel de tu fantasía. Libra: Tu vida espiritual adquiere importancia, y verás con gratitud que tu poder reside en la fe que tienes en tu Señor. Haciendo meditación sentirás una sensación de plenitud, que aumentará tu conexión con la Divinidad. Escorpio: Querrás tener tiempo para reunirte con tus amigos y para invertir en tu imagen, algo que todos deberán aceptar porque te lo mereces. Cambiarán tus actitudes, y ya las charlas con tus amigos serán más profundas. Sagitario: No importa cuál sea el trabajo que realices, hazlo como todo lo que eres, un verdadero profesional. Sigue mostrando tu dedicación y responsabilidad, y verás que te ganarás el respeto de jefes y superiores. Capricornio: Se abrirán para ti nuevos campos de interés, como son los estudios superiores, los viajes al exterior y nuevas empresas. Tu ingenio e imaginación cambiará favorablemente el rumbo de las cosas. ¡Te sorprenderás! Acuario: Es un tiempo de cambios, para pensar mejor las cosas y no volver a cometer las mismas equivocaciones. No faltarán los problemas, pero como eres fuerte emocionalmente, sabrás manejarte con inteligencia. Organízate. Piscis: Si no tienes pareja, no te faltarán las oportunidades de encontrarla, pero no quieras vivir relaciones maravillosas de un primer momento. Y si ya tienes un amorcito, no quieras forzarlo a que piense como tú.

