El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 18 de noviembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Llegó el fin de semana, mi gente linda. Hoy los saludo con mucho cariño y como siempre trayéndoles las mejores predicciones para el día. Les cuento que la Luna se encuentra en el signo de Capricornio. El éxito en todos los aspectos de tu vida sigue siendo tu prioridad por estos días, pero óyeme bien, no dejes que tu afán de asumir el poder en todas tus formas te nuble la vista y termines pasando por encima de los demás. Concéntrate en construir tus planes y proyectos de forma justa y sin presionar a aquellos que están a tu alrededor. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “ENFOCO MI AFÁN DE ÉXITO EN COSAS PRODUCTIVAS” Si hoy, 18 de noviembre, estás de cumpleaños… En esta nueva etapa que empiezas a transitar, sentirás una energía especial y positiva, con una mirada abierta a las situaciones que irán sucediendo. Te recomiendo que practiques algo que te guste para descargar tensiones. La Copa de la Suerte: 13, 26, 45, 50, 71, 81 Aries: Cualquier tormenta que hubiese estado haciendo eco en tu vida ahora comenzará a desaparecer. Te sentirás liberado y no verás correr más lágrimas sobre tus mejillas. Iniciará un momento en el que comenzarás a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida y tu sonrisa será tu mejor accesorio. Tauro: Ahora te ocuparás de ti y seguirás adelante gracias a tu fortaleza física. Recuerda que tú eres más fuerte de lo que crees. Será muy importante que oxigenes e hidrates tu cuerpo, así que toma mucha agua. También te servirá que hagas ejercicios de respiración. Géminis: En este momento tendrás que adaptarte a una situación inesperada, pero será muy importante que recibas todos los cambios con la mejore de las actitudes. En lo nuevo estará tu estrella, así que prepárate para lo bueno que viene para ti. Sé agradecido. Cáncer: Hoy sentirás el deseo de hablar con tu familia y no guardar más tus penas. Tienes que decir lo que no te gusta que te hagan, especialmente si es una injusticia. Confía en que los demás entenderán lo que te sucede, y el buen diálogo hará el resto. Leo: Expresarás tu opinión, pero lo harás con diplomacia y sin ofender a los demás. Tendrás muy presente que no todos pensamos igual en una misma situación y actuarás de forma consecuente con eso. Una renovación social te vendrá bien. Virgo: Hoy tu energía estará desbordando y manejarás niveles muy óptimos para cumplir con cada una de tus tareas. Si eres positivo, el dinero fluirá hacia ti como agua. Te recomiendo que economices lo más que puedas y lo inviertas sabiamente. Libra: Ahora brillará tu personalidad y tendrás la posibilidad de resaltar cada una de tus cualidades y virtudes. No faltarán algunos inconvenientes que se presentarán, pero tendrás la inteligencia y la experiencia para vencerlo todo. Confía en tus habilidades. Escorpio: Durante el día tendrás que mantener la calma y no ir tan de prisa en cada uno de tus compromisos. Saca el pie del acelerador porque las cosas no te salen bien cuando tomas esa actitud. Evita la compañía de personas conflictivas que te afligen y no te dejan respirar. Sagitario: Surgirán en tu mente muchos planes que podrás llevar a cabo solamente si te organizas bien y no pasas por alto los pequeños detalles. En algunas oportunidades podrás mezclar el trabajo y el placer, pero depende de ti hacerlo correctamente. Capricornio: La sociabilidad será la clave para el éxito en tu actividad durante el día. Te recomiendo que seas buen compañero y entonces los demás te ayudarán sin reparos. Sin embargo, la envidia del algunos se volverá intensa y podría estropearlo todo. La clave estará en ignorar lo que no te sirve. Acuario: Tendrás que pensar en cómo hacer funcionar tu proyecto y comenzar a darle forma a tus planes. Ahora tendrás las capacidades necesarias para el éxito, y verás cómo atraes el dinero que tanta falta te hace. Sé hábil para asegurar tu futuro. Piscis: Quien se merece estar contigo llegará a tu vida, así que deja que el destino se encargue de este asunto. Si estás viviendo una relación conflictiva, tendrás que soltarla poco a poco y dejarla en el pasado. Es un buen momento para mirar hacia adelante y cambiar algunas cosas en tu vida.

