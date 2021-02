Close

El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de febrero Es el tiempo perfecto para conectar con la energía de la prosperidad. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JUEVES, 18 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido jueves, mi bella gente! En este día el Sol ingresará en la constelación de Piscis facilitando la unión entre las personas y exaltando tus poderes intuitivos. Además, la Luna se asociará a Marte en el signo de Tauro dándote el impulso que necesitas para que materialices aquello que necesitas. Es un momento cósmico de gran fertilidad. Conéctate con la energía de la prosperidad, la abundancia y la misericordia divina y nada va a faltarte. Colabora con otras personas y a la vez déjate ayudar por los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR ES MI SUSTENTO". Si hoy, 18 de febrero, estás de cumpleaños… En este día sentirás deseos de distraerte y disfrutar de todas las cosas buenas que tiene la vida. Estarás acompañado en todo momento y esto te gratificará enormemente. Aprovecha para salir y divertirte junto a las personas que más quieres. La Copa de la Suerte: 4, 14, 35, 72, 89, 93 Aries Tu interés principal continúa centrándose en los temas financieros. Este es un momento para incrementar tu poder de producción y de ahorro. Sentirás la tentación de incurrir en algunos gastos extras pero mi consejo es que seas precavido ¡cuida tu dinero! Tauro Los astros se inclinarán a tu favor y te otorgarán un enorme caudal de energía. Ganarás terreno tanto en el plano afectivo como en el material. Un amigo se acoplará a tus proyectos y esto te dará una enorme sensación de bienestar. Géminis Una persona del pasado podría reaparecer y reavivar una antigua disputa. Trata de no reaccionar de la misma forma que hubieras hecho antes para evitar tropezar dos veces con la misma piedra. Has aprendido algunas lecciones ¡aplica tu sabiduría! Cáncer Las luminarias se encontrarán a tu favor y esto te llenará de energías. Estarás en contacto con personas que ampliarán tu abanico de posibilidades. Se te presentará la oportunidad de renovar tu vida a través del intercambio. Atrévete a encarar proyectos en conjunto. Leo Las conjunciones planetarias incrementarán tu ambición, tu deseo de prosperar y de subir posiciones en la escala social. Para lograr tus objetivos será fundamental que te mantengas un ritmo constante de esfuerzo. Si estás buscando trabajo no temas ser insistente. Virgo Hoy el Sol ingresará en Piscis, tu signo opuesto, dando inicio a un periodo romántico que durará 30 días. Si te encuentras en pareja aprovecha para profundizar los lazos de unión. Los solteros tendrán mayores chances de conocer a alguien especial. Libra Los planetas estimularán tus deseos y buscarás incrementar los niveles de placer. Tus atractivos naturales estarán exaltados y será prácticamente imposible resistirse a tus encantos. Tomarás la iniciativa en el plano sexual y estarás dispuesto a darlo todo para llegar al clímax. Escorpio Será un momento agitado en el campo de las relaciones. Te debatirás entre el enojo y el temor a perder el control. Respeta la individualidad del otro y acepta sus decisiones aunque no te gusten. Recuerda que cada cuál es dueño de su propia vida. Sagitario Hoy será recomendable que te ocupes de tu bienestar físico comenzando una dieta más natural y realizando ejercicio. Estas prácticas saludables te ayudarán a regular tu organismo. Es tiempo de que calmes las voces de la mente para escuchar las necesidades de tu cuerpo. Capricornio Los asuntos del corazón tomarán protagonismo y tus deseos estarán a flor de piel. Tendrás muy claro lo que quieres y estarás dispuesto a luchar incansablemente para conseguirlo. Confío en que podrás conquistar a esa persona que tanto te importa. Acuario Las influencias de Marte podrían ocasionar disputas o discusiones con tus familiares. Caer en enfrentamientos solo hará que te desgastes inútilmente. En cambio podrías descargar tus energías ocupándote de tu hogar y realizando las tareas de mantenimiento pendientes. Piscis Hoy sentirás fuertes deseos de manifestar lo que piensas a través de las palabras. Pero evita hablar de una forma demasiado autoritaria o tomar el monopolio de la conversación. También puedes canalizar tus energías paseando o corriendo por un parque.

