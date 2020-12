Close

El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 18 de diciembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN VIERNES, 18 DE DICIEMBRE ¡Llegó el fin de semana, mi gente bella! Les cuento que hoy la paciencia y la tolerancia está bajita gracias al sextil que tiene la Luna con el planeta Urano. Desde ya te digo que te prepares para controlar tus impulsos y deseos de discutir con todo el mundo. No es culpa tuya, ni de los demás, es solo que la energía astral te predispone a estar como “mírame y no me toques”. No dejes que exista tensión emocional en ninguna de las áreas de tu vida. Comunícate bien con todos los que se relacionan contigo y verás que no habrá nada de lo que te tengas que preocupar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “EXTERIORIZO CON HONESTIDAD AQUELLO QUE ME MOLESTA”. Si hoy, 18 de diciembre, estás de cumpleaños… A partir de este día especial, el cambio y la independencia predominarán en tu vida. Abre bien los ojos para aprovechar todas las oportunidades que se te vayan presentando porque surgirán encuentros inesperados y agradables. La Copa de la Suerte: 1, 16, 33, 46, 67, 79 Aries: Este fin de semana tendrás deseos de viajar y de moverte fuera de lo habitual. Si le haces caso a los llamados de tu corazón te enriquecerás cultural y espiritualmente. También manejarás sabiamente tu tiempo para dedicarle tiempo a tus seres queridos. Tauro: Por fin te vas a liberar tanto física como emocionalmente de alguien que te quitaba la energía. Sabrás poner punto final a una situación tensa y desagradable. Este fin de semana dejarás atrás todo lo que te produce quejas y enojos. Géminis: Este fin de semana te dedicarás a ponerle un toque romántico a tu relación de pareja. Esto ayudará a estar más unidos y felices. Tu buen carácter y tus dotes sociales harán que muchas cosas buenas sean atraídas hacia ti. Cáncer: Durante los próximos días mejorarás tu salud y tu rendimiento, y harás las cosas de una forma más divertida y agradable. Los astros encenderán tu imaginación para iluminar tu vida cotidiana y atrás quedará la rutina gris y monótona. Leo: A partir de hoy todo se te dará con facilidad y será cuando menos lo esperes. No hace falta que busques ni preguntes más, lo que el cosmos te tiene reservado está por llegar. Si buscas el amor, se te presentará una buena oportunidad. Virgo: Los ejercicios al aire libre o cerca del mar o el río serán excelentes para ti durante el fin de semana. No permitas que los problemas familiares, disminuyan tus energías. No te preocupes por cosas que no puedes resolver, ya todo pasará. Libra: Este fin de semana te controlarás en tus conversaciones, especialmente con tu pareja o socio. Asegúrate de que cuando te comuniques, los que te escuchen puedan entenderte al recibir tu mensaje. No decidas nada por el momento. Escorpio: Ahora concentrarás tus energías en aquello que te ayude a llevar adelante lo que estás realizando en estos momentos. No te salgas de lo que ya tienes planificado. Lo que puedas lograr promete ser exitoso para tu economía, así que sigue adelante. Sagitario: Durante los próximos días tendrás el deseo de comenzar otros proyectos, poner en marcha nuevas ideas y hasta tener un nuevo look en tu imagen. Nada será importante, a menos que tú le des importancia. Espera a que todo se desarrolle naturalmente. Capricornio: Este fin de semana tendrás pensamientos que te ayudarán a relajarte y que a la vez despertarán tus habilidades creativas. Toma las cosas con serenidad. Aunque disfrutes de buena salud continúa cuidándote y descansa las horas necesarias. Acuario: Te has sacrificado mucho por los demás y has trabajado responsablemente. Como has dado lo mejor de ti para beneficio de otros, pronto te llegará tu recompensa. Además, alégrate porque este fin de semana se alejarán amistades poco sinceras. Piscis: Este fin de semana tendrás que cuidar tus energías y no dispersarte en actividades para complacer a todo el mundo. Experimentarás muchas situaciones felices a causa de tus decisiones, así que dedícate a aquello que te brinde plenitud.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 18 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.