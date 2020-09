El Niño Prodigio: Horóscopo del día para el 17 de septiembre El horóscopo del El Niño Prodigio, la Copa de la Suerte y tu afirmación del día. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente linda! Les quiero advertir que para este día tenemos una conjunción de la Luna con el Planeta Marte. Esto significa que tu carácter estará muy impaciente e incluso agresivo en ocasiones. Además, vas a sentir que todo lo relacionado con tu vida emocional será muy intenso y apasionado, pero al mismo tiempo lleno de tensiones y conflictos. La clave está en saber canalizar todas estas energías y usarlas a tu favor para que no corras el riesgo de hacer o decir cosas de las cuales podrías arrepentirte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: “DEJO QUE LAS COSAS FLUYAN NATURALMENTE” Si hoy, 17 de septiembre, estás de cumpleaños… Este año para ti estará marcado por un antes y un después de lo que venías construyendo hasta ahora. Surgirán fabulosos cambios que provocarán una transformación de tu personalidad. Tu plano material crecerá rápidamente. La Copa de la Suerte: 1, 22, 34, 57, 61, 90 Aries: Deberás tener mucho cuidado de cómo dices las cosas porque quienes te conocen podrían malinterpretar tus palabras. Te concentrarás solo en lo que tú deseas y podrías olvidarte de aquellos que comparten tu espacio y tus intereses. Tauro: Te alejarás de personas conflictivas y usarás tu capacidad de observación para que no te lances a ciegas a una relación. Estarás muy concentrado en pisar tierra firme y plantarte en la realidad. Eso de vivir de amores fantasiosos y fugaces ya no es para ti. Géminis: La seguridad económica que tanto deseas la tendrás cuando decidas trabajar en aquello que realmente te gusta y te llene de satisfacción. Sé más cuidadoso con el dinero y no complazcas a todo el que te lo pide. Cáncer: Los defectos que veas en otras personas también te servirán de espejo para ti. Sentirás como si el universo te llamara la atención para que seas más cuidadoso con tu forma de actuar. Durante estos días procura no juzgar ni criticar. Leo: Tu espiritualidad crecerá en la medida en que experimentes situaciones donde verás reflejado el poder divino. Además, te fijarás en todo lo que has madurado y muchas otras situaciones te servirán para seguir creciendo. Virgo: Amigos y nuevos contactos serán ahora tus amuletos de la buena suerte y todos desearán comunicarse contigo. Yo sé que tú tienes un temperamento muy fuerte, pero aprende a ser tolerante y comprensivo con los demás. Libra: Tendrás mucha fuerza para renovarte y además vas a disfrutar de toda la prosperidad y el crecimiento que el Universo tiene preparado para ti. También cosecharás el resultado de todo lo que has hecho bien y estarás satisfecho. Escorpio: Ahora vas a querer disfrutar mucho con los demás porque te sentirás muy unido a tus amistades. Por lo general, te gusta estar entre amigos y compartir con ellos, pero ahora tu deseo será más evidente. Es momento de salir, despejarte y pasarla rico. Sagitario: Sentirás el deseo de hacer una limpieza mental y espiritual de todo lo negativo que has vivido y abrirte a un mundo lleno de bendiciones. También superarás toda esa amargura que te venía consumiendo porque algo nuevo y especial te hará recuperar la fe en ti. Capricornio: Ahora te podrás liberar de cargas inútiles, de seres que te atrasan y de responsabilidades innecesarias. Lo que digas y hagas será valorado para alegrarte la vida y esto ampliará tus horizontes para que crezcas mucho más. Acuario: Hoy le dirás “adiós” a las penas, a los recuerdos, a lo que pudo haber sido y no fue, y te sentirás más aliviado. No quieras cumplir con todo el mundo, tú necesitas cuidarte, así que tómate un tiempo para ti. Ahora lo menos que debes hacer es precipitarte, relájate. Piscis: Si estás en pareja mide tus palabras porque cualquier cosa que hagas o digas será criticada. Cuida de tus relaciones, porque el trabajo es importante, pero la atención que tu familia necesita también lo es, así que tendrás que dedicarte a quienes dependen de ti. VIERNES, 18 DE SEPTIEMBRE Si hoy, 18 de septiembre, estás de cumpleaños… A partir de hoy tendrás en mente una variedad de proyectos hacia el futuro. Decidirás dejar atrás todo aquello que te demora para dar lugar a nuevo y se despertarán tus facetas más originales.

